Pai atira contra pastor após filho com Síndrome de Down acusá-lo de estupro

Um homem foi preso em flagrante após atirar duas vezes contra um pastor suspeito de tentar estuprar o filho dele, que tem Síndrome de Down. O pai da criança foi detido na noite desta terça-feira (26), em Peruíbe, no litoral de São Paulo.

Os tiros, no entanto, não acertaram o seu alvo. Logo em seguida o pastor acionou a Polícia Militar para denunciar a tentativa de homicídio. Os disparos foram efetuados em frente à igreja onde o religioso trabalha. As informações são do G1.

O pai confessou ter efetuado os disparos e alegou que o fez motivado por uma denúncia do filho, que chegou em casa dizendo que o pastor teria tentado estuprá-lo, pedindo para que abaixasse as calças.

Os policiais encaminharam o pastor e o atirador com o filho à Delegacia Sede de Polícia de Peruíbe, onde foi registrado boletim de ocorrência por porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e estupro tentado.

O autor dos disparos segue preso e à disposição da Justiça. Já pastor foi liberado, mas será investigado pela suposta tentativa de estupro.