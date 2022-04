Pai de Leo Prates é socorrido pelo Graer após sofrer AVC na Bahia

O pai do ex-secretário da Saúde e Promoção Social de Salvador, Léo Prates, foi socorrido e levado ao hospital pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, no último sábado (9). A assessoria do pré-candidato a deputado federal, e líder do PDT na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) confirmou as informações.

Alfredo Guimarães Prates, de 78 anos, está na UTI do Hospital São Rafael, em Salvador. O quadro de saúde dele é estável.

Através de nota, a Polícia Militar informou que uma equipe do Graer realizou o transporte aéreo inter-hospitalar de um paciente que apresentava quadro clínico grave, acompanhado pelo médico, de Vitória da Conquista até Salvador, através de um helicóptero.

No heliponto da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), uma ambulância do Samu estava a espera, e levou o paciente para o Hospital São Rafael.

O idoso estava reunido em uma celebração com parentes, quando passou mal e desmaiou.