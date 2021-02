Pai de Lucas sofre crise de gastrite nervosa após ataques ao filho no BBB

Janderson Penteado, pai de Lucas Penteado, do BBB21, desenvolveu uma gastrite nervosa por conta dos ataques que o filho tem sofrido dentro da casa. Segundo a colunista Patricia Kogut, de O Globo, ele já recebeu alta do hospital, mas segue tratando a doença.

Depois de uma confusão durante uma festa na semana passada, Lucas se indispôs com a maioria dos participantes e passou a ser repudiado dentro da casa. Karol Conká foi uma das participantes que mais energicamente atacou o brother, chegando a impedir que ele sentasse na mesa para almoçar enquanto os outros comiam.

Nego Di também brigou com Lucas, a quem chamou de "defensor de vagabundo" durante uma discussão - o ator participou de ocupação de escolas ao lado de movimentos estudantis. "Tu pode ganhar isso aqui da maneira que tu quiser, mas mano, mau caráter se fode na vida, não só no Big Brother. Pra mim tu é mau caráter. Quer revolucionar todo mundo, não lava uma louça, mano?", disse Nego Di. "Que revolução que tu faz, mano? Defendendo vagabundo?".

Em comunicado ao site, a assessoria de Lucas informa:

"As manifestações de Nego Di são dignas de repúdio e, principalmente, preocupação. Temos certeza de que a produção do programa não terá tolerância com atitudes que coloquem em risco a integridade física e mental dos participantes. Por óbvio, estaremos atentos para tutelar os interesses de Lucas Penteado na hipótese de ele ser vítima de alguma lesão".