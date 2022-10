Pai diz que imagem da filha foi usada em campanha de Bolsonaro sem autorização

O pai de uma garota que aparece em vídeo de campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi até a polícia registrar queixa, afirmando que as imagens foram usadas sem autorização.

O músico Admilson Paiva, do Distrito Federal, disse que a escola da filha levou os alunos para um evento de campanha sem consentimento das famílias. O caso será investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente de Taguatinga.

De acordo com o G1, Paiva contou que a escola disse que as crianças fariam um passeio por pontos turísticos de Brasília. A coordenação pediu que os alunos fossem com uma camisa da seleção brasileira porque seria gravado um vídeo ligado à Copa do Mundo, que acontece em novembro.

O pedido de autorização para a gravação mencionava um videoclipe e falava em contagem regressiva para o torneio esportivo. O pedido era para as crianças irem com a camisa do Brasil ou uniforme e levassem lanche.

As imagens de Bolsonaro encontrando as crianças foram publicadas por Fábio Wajngarten, coordenador de comunicação da campanha do presidente. As crianças estão com camisas da seleção, quase todas, cantando "Mostra tua força Brasil".

O pai diz que não quer ver a filha associada a políticos e destaca que ela nunca teve redes sociais, na intenção de preservá-la. "Não queremos tratar de política nesse caso. Não é porque é o Bolsonaro ou o Lula. A questão é que eu preciso saber onde a minha filha vai. Não gostei de vê-la exposta nacionalmente e mundialmente agora", diz.

A escola não comentou o caso. A campanha do candidato Bolsonaro também não se manifestou.