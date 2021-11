Pai do filho de Marília Mendonça agradece apoio e pede orações pela família

Murilo Huff, pai do filho de Marília Mendonça, se pronunciou sobre a morte da cantora. Ele agradeceu pelas orações e disse que Leo está bem.

"Eu ainda não tenho palavras que consigam expressar a dor que eu sinto no meu peito agora, mas passo aqui pra agradecer a todas as mensagens de apoio e preocupação comigo e com o Léo, e para pedir a oração de vocês por nossa família, e pela família das demais vítimas. O Léo está bem graças a Deus", escreveu.

(Foto: Reprodução)

O relacionamento de Marília e Murilo terminou em setembro, após o casal embarcar para uma viagem romântica pelo México. Anteriormente, o casal já havia se separado outra vez, em meados de 2020, mas logo retornaram o relacionamento.

Acidente

A cantora e compositora Marília Mendonça morreu, nesta sexta-feira (5), aos 26 anos. A sertaneja estava à bordo de um King Air C90A que caiu nos arredores da cachoeira da Piedade, próximo ao aeroporto de Ubaporanga, em Minas Gerais.

Além dela, o avião tinha quatro ocupantes, que seriam um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto.

O assessor de imprensa Henrique Bonfim Ribeiro, conhecido como Bahia, é uma das vítimas do acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça. O baiano trabalhava na equipe da cantora.

Ela estava desacordada dentro do avião durante todo o período e, quando o resgate a localizou, ela estava sem vida.

Em um primeiro momento, a assessoria de imprensa da artista informou que ela tinha sido resgatada com vida, mas a informação se provou falsa momentos depois.

Marília iria realizar um show na cidade mineira na noite desta sexta. A cantora chegou a postar um vídeo mais cedo afirmando que ia fazer um show. Ela viajava de Goiânia, em Goiás, para Caratinga, onde faria a apresentação.