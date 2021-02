Pai dos goleiros Alisson e Muriel, ex-Bahia, morre afogado em barragem

O pai dos goleiros Alisson, do Liverpool, e Muriel, ex-Bahia, José Agostinho Becker morreu afogado, após desaparecer em uma barragem, nesta quarta-feira (24).



O pai dos jogadores mergulhou em uma barragem que fica em uma propriedade da família, na localidade do Rincão do Inferno, na cidade de Lavras do Sul, município a 320 km de Porto Alegre.



José Agostinho entrou na água por volta das 17h e desapareceu. Seu corpo foi encontrado no final da noite e pouco antes da 00h desta quinta (25), a assessoria de imprensa do goleiro do Liverpool e da Seleção e o Corpo de Bombeiros confirmou a morte de José Agostinho.



Após a confirmação, alguns clubes se manifestaram lamentando a morte do pai dos goleiros. O Fluminense, clube atual de Muriel, foi um dos que se pronunciou, assim como o Internacional, clube onde os irmãos foram formados. O Vasco também lamentou a morte de José Agostinho.



“O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Muriel e Alisson. Desejamos toda a força aos amigos e familiares”



O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Muriel e Alisson. Desejamos toda a força aos amigos e familiares. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 25, 2021

Internacional, clube que formou os dois goleiros, lamentou a morte de José Agostinho

O Vasco foi outro clube que lamentou a morte do pai dos irmãos goleiros