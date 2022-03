Pai e filho morrem após baterem motos de frente um com o outro

Pai e filho foram vítimas de um acidente após as motos que pilotavam baterem de frente uma com a outra na cidade de Estreito (MA), a 496 km de São Luís. De acordo com o Uol, Raimundo Nonato, 55, pai de Nonaelton Ferreira, 28, teria saído de casa no veículo, no povoado de Luiz Rocha, para fazer compras e levou a nora, esposa de Nonaelton, de carona na garupa.

O filho dele estava voltando para casa quando as duas motos acabaram colidindo de frente. Nonaelton morreu na hora e o pai dele, Raimundo, chegou a ser socorrido, mas também não resistiu.

"Dizem que a estrada é larga, mas tem um cruzamento. Eu ainda não entendo como eles não se viram e se chocaram assim", disse ao Uol uma dos parentes, que pediu para não ser identificada.

A esposa de Nonaelton foi socorrida com ferimentos leves e passa bem.