Pai e filho morrem em acidente na Serra de Wanderley, no oeste da Bahia

Pai e filho morreram em um grave acidente no trecho conhecido como Serra de Wanderley, na BA-839, no oeste da Bahia, nas proximidades da cidade de Wanderley. O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira (25). O caminhão do tipo boiadeiro, que normalmente carrega animais, perdeu o controle e tombou em uma curva.



Matias Rosa Moreira de 67 anos e o filho dele Ademir Ferreira Cruz, de 46, morreram no local.

Os bombeiros não informaram se havia carga viva no veículo, que seguia em direção a Wanderley. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em um trecho de ribanceira, considerado um local de risco. Durante o resgate dos corpos, os bombeiros utilizaram um sistemas de ancoragem e de uma pá carregadeira, espécie de trator. Os corpos ficaram presos nas ferragens do veículo.



Nesta sexta, o prefeito de Barreiras, Zito Barbosa, divulgou nota de pesar pela morte dos dois homens. “Ademir Ferreira era esposo da Guarda Civil Municipal Maria dos Santos Bonfim e Matias Moreira, sogro. Ambos deixam saudades nas esposas, filhos, irmãos, netos e amigos. Neste momento de dor e sofrimento estendemos nossos sentimentos aos familiares e amigos de Matias Rosa Moreira e Ademir Ferreira da Cruz, rogando a Deus que lhes dê conforto e paz”, dizia a nota.



Pai e filho foram enterrados nesta sexta-feira no Cemitério Jardim da Saudade, em Barreiras.