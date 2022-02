'Pai e mãe têm dever legal de buscar vacinação do filhos', diz nova secretária da Saúde

A nova secretária da Saúde da Bahia, a médica Adélia Pinheiro, falou da situação da pandemia no estado nesta segunda-feira (14), destacando a importância do avanço do vacinação infantil para o combate à covid-19. "Pai e mãe têm dever legal de buscar a vacinação de seus filhos", ressaltou Pinheiro, em entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Bahia.

"Precisamos sensibilizar essas pessoas. Pais, mães, responsáveis. A vacina de crianças, de menores de idade, é uma responsabilidade definida em lei.", disse. "Precisamos enquanto sociedade trabalhar todos dias, e a imprensa conosco, para diminuir esse número de vacinas atrasadas", acrescentou, falando também dos adultos.

"Já conseguimos vacinar mais de 300 mil crianças de 5 a 11 anos, mas precisamos avançar, porque é o quarto elemento, que nos dá mais segurança de continuar enfrentando a pandemia", diz Adélia.

"Como profissional de saúde pública, trabalhadora do SUS, vinha acompanhando desde o início, atendendo pela Secti o chamamento do governador, que solicitou que a secretaria atuasse complementarmente à Sesab", disse Adélia sobre a pandemia. "Auxiliando na implantação do Telecoronavírus, do Monitora Covid", acrescentou, dizendo que também estava no comitê científico do Consórcio Nordeste.

A secretária destacou que a pandemia não se comporta de maneira regular. "Temos a necessidade de estarmos sempre em alerta acompanhando os dados. É exatamente o que o momento atual da pandemia nos impõe. Devemos estar em alerta", disse, sobre a alta nos índices da pandemia na Bahia.

Além da vacina, ela aproveitou a entrevista também para relembrar a importância de manter uso de máscara, fazer higienização e manter distanciamento social. Ela comentou cenas de uma festa de bloquinho de Carnaval no final de semana, nas ruas do Centro, neste fim de semana, dizendo que é preciso trabalhar em conscientização da sociedade. "É certo que após 2 anos (de pandemia) as pessoas estejam cansadas, mas é necessário que entendam o valor da vida, a defesa da vida".