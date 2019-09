Pai é preso suspeito de estuprar e agredir filha de 12 anos na Bahia

Pai é acusado de violentar a filha de 12 anos (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Um homem foi preso sob acusação de agredir e estuprar a própria filha de 12 anos em Sobradinho, no Norte da Bahia. Segundo investigação da Polícia Civil, a adolescente sofria com os abusos do pai desde os 8 anos.

Ainda de acordo com a investigação, a menina sofria abusos diários de Edvaldo Bernardo Vieira Júnior, com quem morava desde janeiro. “Ela perdeu a mãe e chegou a morar com a tia materna, mas em janeiro deste ano voltou para casa do pai, onde diariamente era abusada”, explicou o delegado Barcos Aira Lourenço Galdino, titular da unidade policial.

A prisão preventiva de Edvaldo Bernardo foi cumprida nesta quarta-feira (10), por policiais da Delegacia de Sobradinho. Ele estava com um mandado em aberto por lesão corporal e estupro de vulnerável.

O homem está custodiado na delegacia da cidade, à disposição da Justiça, e será encaminhado para o Conjunto Penal de Juazeiro, onde responderá pelos crimes.