Pai estupra filha e vítima de 13 anos pede ajuda a amigo em rede social

Um homem foi preso suspeito de estuprar a própria filha de 13 anos em Nova Olinda, norte do Tocantins. De acordo com o G1, ele foi detido em flagrante após a menina pedir ajuda para um amigo em uma rede social.

Na conversa, a adolescente diz que seu órgão genital está sangrando após ser estuprada várias vezes. "Meu pai tá toda hora vindo e me estuprando. Me ajuda, por favor. Eu tô tentando trancar a porta", relata.

O amigo diz que a menina deve procurar a polícia e ela responde: "Amanhã eu vou lá. A noite não passa".

O suspeito irá passar por uma audiência de custódia na tarde desta sexta-feira (7).

O caso foi registrado na madrugada desta quarta-feira (5). A vítima foi levada para um posto de saúde, onde passou por exames que confirmaram o abuso. Os laudos mostraram que ela foi estuprada duas vezes entre a noite de quarta-feira e madrugada desta quinta-feira.

Durante a troca de mensagens, o amigo diz para a menina pegar uma faca e matar o agressor, mas a vítima responde: "Ele tá com arma. Me ajuda, por favor".

A polícia foi até a casa da vítima após o amigo fazer a denúncia. Ao G1, o delegado Luiz Gonzaga, responsável pelo caso, contou que o agressor apareceu no portão enquanto tentava fechar o short que usava. A roupa estava rasgada e a genitália estava exposta.

A adolescente está sob proteção do Conselho Tutelar. A mãe dela estava no hospital na noite em que o marido foi preso. A mulher tinha dado à luz e estava com o recém-nascido em repouso.