Pai galã de Maria do BBB 22 é gari e massagista em sauna gay do Rio

Uma das histórias mais curiosas desse BBB 22 foi protagonizada por Maria. Ela revelou que, durante uma balada, ela e o pai beijaram a mesma mulher - assim ela saiu do armário. O pai em questão é o gari carioca Carlos Câmara.

Leia: BBB 22: Maria revela que ela e o pai ficaram com a mesma mulher em festa

Ele trabalha no ramo há 17 anos. Além disso, de acordo com o jornal Extra, Carlos faz bico como massagista em uma sauna gay, também no Rio de Janeiro.

Bonitão, barbudo e tatuado, ele dá expediente no local uma vez por semana e cobra R$ 100 por massagem.

Maria ficou famosa ao interpretar a personagem Verena na novela "Amor de mãe", em 2019.