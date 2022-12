Pai que matou filho a facadas revela arrependimento ao ser preso em Curitiba

Um homem identificado como Allan, suspeito de ter matado o próprio filho, se mostrou arrependido do crime ao chegar à delegacia da Polícia Civil em Curitiba, no Paraná, na noite desta terça-feira (20). Ele foi preso em flagrante, informa a RICtv.

O jovem Kauan Gabriel Chalegre Arruda, de 17 anos, estava sentado no sofá da casa onde morava com o pai quando foi surpreendido por golpes de faca. Ele tentou fugir, mas foi ferido outras vezes, antes de conseguir pedir ajuda na casa de uma vizinha.

O suspeito pelo crime permaneceu na casa e foi detido em flagrante quando policiais chegaram ao local.

“O autor do crime estava portando a faca, utilizada no crime. Foi abordado pela equipe e não ofereceu resistência. Estava confuso, relatou que tinha feito uso de cocaína e estava com ideias confusas”, comentou o cabo Knoll, da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

O suspeito tem 36 anos e conta com passagens pela polícia. De maneira informal, o homem confessou o crime aos policiais. Ainda não é possível afirmar a motivação do assassinato.