Pais, alunos e professores se adaptam a ano de transformações na educação

Próximo ao fim de ano, se tem um adjetivo capaz de definir 2020 é: desafiador. Em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, o “novo normal”, obrigou a sociedade a passar por um verdadeiro processo de transformação, e no campo da educação não poderia ser diferente. Talvez uma das áreas mais impactadas, transformar a sala de estar em sala de aula, por exemplo, foi exatamente o que aconteceu a aluna do sexto ano, do Colégio Portinari, Valentina Jacob com o auxílio da sua avó Rita Rodrigues. “Minha neta entrou no Portinari esse ano, e com menos de um mês de aulas, começaram as restrições por conta da pandemia. A partir daí acho que todo pai ou responsável teve que se tornar um pouco professor, e esse foi um dos maiores desafios que tivemos”, explica.

Segundo Rita, a grande dificuldade que Valentina sentiu foi a ausência da dinâmica de sala de aula e o convívio com os colegas, porém, o colégio logo buscou alternativas para engajar os alunos, e as famílias se uniram em prol da educação. “Houve uma demonstração muito grande de empenho tanto por parte do colégio em possibilitar as dinâmicas letivas com acesso por aplicativo de celular ou tablet e computador. Além disso todo o tempo os professores estavam disponíveis para tirar dúvidas e até ajudar na operação dos aplicativos”, afirma.

Rita ainda comenta que os pais dos alunos também formaram grupos de ajuda mútua no whatsapp, tirando dúvidas e ajudando que estivesse tendo dificuldade.

“Foi uma união muito bonita. As pessoas se integraram de repente o problema de um era problema de todos, e o colégio também participou disso. Eu e minha neta acabamos de chegar, mas já nos sentimos parte da família Portinari” - Rita Rodrigues

Para a diretora pedagógica do Portinari, Silvana Araújo, o maior legado que esse ano atípico deixa é a capacidade de resiliência e transformação de toda a comunidade escolar, que resultou em um grande sucesso. “Tudo aconteceu muito rápido, e tivemos que nos mobilizar para dar todo o suporte aos alunos, fizemos parcerias com empresas como a Geekie One e SAS que permitiram a realização das aulas de forma remota, investimos em treinamento dos professores e na orientação dos alunos e familiares e tudo isso teve um resultado muito positivo”, diz.

Silvana explica que o engajamento dos alunos surpreendeu e a rápida adaptação dos jovens ao novo modelo gerou feedbacks positivos por parte das famílias, apesar das dúvidas iniciais, e as rápidas mudanças mostraram um pouco do que será realidade no futuro da escola. “Muitas ferramentas que já existiam mas ganharam importância maior com a pandemia, a exemplo da agenda virtual, os relatórios de engajamento e participação deixaram claros que a tecnologia é sim uma grande aliada no processo de educação”, aponta.

Depois de um ano de desafios, Portinari prepara novidades para 2021 (Foto: Arquivo Portinari)

Humanismo

Por se considerar uma escola humanista, o Portinari acredita que um dos principais avanços deste ano foi testar na prática as bases fundamentais utilizadas pelo colégio para formar os seus alunos: resiliência, adaptabilidade, autonomia e solidariedade, é o que diz Silvana. “Tivemos a oportunidade de trabalhar um aluno que se mostrou preparado para enfrentar os desafios e tudo isso só foi possível por conta o olhar humanizado que temos sobre o nosso sistema de ensino”, ressalta.

Segundo Silvana, a atuação dos profissionais do serviço de educações educacional foi imprescindível para a adaptação dos alunos ao longo do ano.

“O apoio emocional para os alunos que apresentaram dificuldades para se adaptar foi fundamental. Ao longo do ano tivemos colaboradores sempre de prontidão para dar esse suporte, e o retorno disso foi muito gratificante” - Silvana Araújo

Tempos de mudanças

Para o ano de 2021, o Portinari planeja seguir inovando e a transformação terá início com a ampliação das turmas. “Passamos agora a atender do primeiro ano fundamental (anos iniciais) até a terceira série do ensino médio, além de disponibilizarmos o turno integral, no qual a criança poderá desfrutar, no colégio, de uma rotina bem planejada com atividades, que serão realizadas no turno oposto ao de aulas regulares”, explica a diretora pedagógica. O colégio também está realizando uma série de modificações em sua estrutura para fortalecer ainda mais o desenvolvimento dos estudantes. As matrículas já estão abertas. Conheça mais sobre o Colégio Portinari no link.



