Pais devem recadastrar crianças no SUS para vacinação contra covid

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador informou neste sábado (8) que os pais devem fazer o recadastramento do SUS de crianças de 5 a 11 anos de idade, público que poderá ser vacinado contra a covid-19. É possível fazer a atualização através do site ou presencialmente, em uma das 155 unidades básicas da rede municipal, de segunda a sexta, a partir das 8h.

Quem já fez o recadastramento vai entrar automaticamente na lista de habilitados para vacinação. No caso das crianças que não têm cartão SUS de Salvador ou estão com cadastro em outra cidade, os pais ou responsáveis devem procurar uma unidade da Prefeitura-Bairro para conseguir o documento ou fazer a transferência de domicílio. Para esse serviço, é preciso fazer agendamento pelo site do Hora Marcada.

A documentação exigida dos pais é a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e Cartão SUS. Para as crianças, é necessário apresentar certidão de nascimento e cartão SUS (se houver).

Vacinação

A atualização da situação cadastral é obrigatória para ter acesso à primeira dose da vacina contra covid-19 em Salvador., destaca a SMS O procedimento vai permitir maior organização da gestão municipal no planejamento da imunização, após liberação do Ministério da Saúde para vacinação do público de 5 a 11 anos.

“Nossa cidade é reconhecida nacionalmente pela eficiência e bom planejamento na aplicação da vacinação. O objetivo é assegurar o maior nível de organização possível para seguir dando agilidade ao processo de imunização na cidade”, destacou o secretário da SMS, Leo Prates.

Ainda não há data certa para o início da vacinação de crianças. A expectativa é que ela comece ainda na segunda quinzena de janeiro.