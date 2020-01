Pais encontram corpo de filha desaparecida em canavial no interior de SP

O corpo de uma jovem de 21 anos foi achado na manhã do sábado (11) em um canavial de Dourado, no interior de São Paulo. Miloane Corrêa estava desaparecida desde a quinta, quanto voltava de São Carlos para Dourado com um amigo, segundo o Uol.

Esse amigo disse à polícia que ele e Miloane usaram drogas juntos. Depois, relatou que o carro em que faziam a viagem acabou atolando em uma via de terra. Ele saiu para procurar ajuda e pediu que Miloane ficasse no carro tomando conta. Quando retornou, já não a achou mais.

O corpo foi achado no bairro Parque do Lago. Os próprios pais da garota encontraram a jovem, indo até a estrada de terra indicada pelo amigo como a que o carro teve problema. A perícia apontou que o local tinha marcas que indicavam atolamento.

O corpo encontrado tinha ferimento no nariz. Um laudo vai determinar a causa da morte.

A polícia trata com duas linhas de investigação, crime ou overdose. O corpo de Miloane foi sepultado neste domingo (12).