Países suspendem voos após mutação do coronavírus na Inglaterra

A Itália, a Holanda e a Bélgica suspenderam viagens com o Reino Unido após o governo britânico endurecer o lockdown com medo de uma mutação do novo coronavírus. A Alemanha anunciou neste domingo (20) que estuda adotar medida semelhante. A França também, segundo a agência de notícias RFI. A Espanha pede que os países tomem ações coordenadas sobre o assunto.

As suspensões chegam no dia seguinte ao que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, endureceu as restrições ao contato social em Londres e partes do sudeste da Inglaterra até 30 de dezembro, citando como razão o espalhamento de uma nova variação do vírus.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu aos seus membros europeus que fortaleçam seus controles sobre essa nova variante do vírus.

Fora do território britânico, alguns casos foram notificados na Dinamarca (9), na Holanda e na Austrália, segundo a organização.

A OMS afirmou que, além de "indícios preliminares de que a variante poderia ser mais contagiosa", a cepa em questão "também pode afetar a eficácia de alguns métodos diagnósticos segundo informações preliminares".

Em vez disso, "não há evidências de qualquer alteração na gravidade da doença", embora essa questão também esteja sendo investigada. A entida de oferecerá mais informações assim que tiver "uma visão mais clara das características dessa variante", disse um porta-voz da OMS na Europa, entrevistada pela AFP.

A África do Sul, que também relatou uma variante problemática na sexta (18), acredita que a mutação mencionada estaria por trás do aumento das infecções. Uma hipótese que estaria sendo investigada, segundo a OMS.

Alarmado com o que chamou de "mutação de disseminação mais rápida" do coronavírus, o premiê britânico mudou radicalmente a estratégia de enfrentamento da pandemia no sábado (19) e impôs um novo lockdown.​

A decisão, anunciada após uma reunião de emergência com sua equipe, veio depois de o governo ser informado sobre novas evidências de uma variante do vírus que já havia sido detectada em Kent, ao sudeste de Londres. Segundo Johnson, essa versão do patógeno é 70% mais transmissível do que as anteriores.

As novas medidas foram desenhadas para separar a capital e as cidades ao redor dela do resto do Reino Unido. São as ações mais severas que o governo já tomou desde o lockdown nacional que vigorou em março e refletem o medo de que a nova variante pudesse aumentar a transmissão do vírus durante o inverno.

Os moradores dessas regiões agora estão sob o nível de alerta mais alto: a orientação é para que todos fiquem em casa e que os comércios considerados não essenciais fiquem fechados.

Pubs, restaurantes e museus já estão proibidos de abrir desde o final de semana passado, e os deslocamentos para fora dessa área também estão suspensos.

Também não será possível realizar reuniões com moradores de outras casas —nas áreas que não estão em alerta máximo, os encontros devem acontecer em um único dia.