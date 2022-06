Paixão empreendedora: negócios com o doce sabor do amor

Iasmin Cruz trabalhava numa papelaria quando percebeu que, para fazer a festa do aniversariante do mês, precisava investir muito. Acostumada desde a faculdade a produzir doces e empadas, aproveitou a experiência que tinha e fez, ela mesma o bolo. Os resultados a incentivaram a buscar especialização. Nesse momento, o companheiro de Iasmin, Cláudio Laranjeiras percebeu que ali havia uma oportunidade de negócio.

Com o trabalho, o casal conseguiu equipar o espaço de trabalho com freezers e batedeira profissional e ainda comprar um carro.

Apesar das conquistas alcançadas, quem empreende sabe que o trabalho não é fácil e as vitórias nunca chegam sem esforço. No caso da Adoçaê!, as lutas começaram logo do início, afinal, o negócio foi oficialmente aberto uma semana antes do lockdown, em 2020. "Naquela época, tentamos vender alguns bolos caseiros, mas, felizmente, nunca mais paramos", diz Iasmin.

Embora sempre tenha visto a cozinha como um lugar de refúgio, ela conta que em inúmeros momentos quase enlouqueceu. "Não foi fácil sair de um trabalho certo para arriscar empreender num mercado super inchado. A pandemia foi um momento de muito trabalho e reflexão, pois olhamos para o negócio e podemos perceber quem era o nosso público. Compreendemos a importância da publicidade, de cuidar da imagem, vender e atentar para os custos", reconhece a empresária.

