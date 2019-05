Palestras discutem importância de investimentos para servidores na Bahia

A PrevNordeste realizará palestras na próxima segunda-feira (20) para mostrar como montar uma carteira de investimentos voltadas para servidores públicos. As inscrições para o evento vão até o sábado (18) e podem ser feitas AQUI.

O evento 'Planejamento Financeiro e você' acontece das 14h às 17h, no Espaço Crescer, na sede da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). A primeira apresentação acontece das 14h30 às 15h30, e a segunda das 16h às 17h. O evento é gratuito.

“Infelizmente, o brasileiro investe mal. Hoje em dia, a caderneta de poupança é o pior investimento do mercado financeiro e, só na Bahia, o saldo aplicado nesse instrumento é de R$ 32 bilhões. A palestra busca ressaltar a necessidade de conhecer outros instrumentos financeiros, que muitas vezes têm melhor rentabilidade com o mesmo risco”, conta Henrique Souza, administrador e palestrante voluntário da Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar), que apoia o evento.

O planejador financeiro Thiago Sampaio fala da importância de montar uma carteira de investimentos para atingir diferentes objetivos. “A longevidade é um dos assuntos mais relevantes da atualidade. Se vamos viver mais, precisamos também entender como devemos nos preparar para que nossas finanças supram necessidades básicas e possam nos garantir qualidade de vida”.

Haverá emissão de certificado de participação após o encerramento das atividades.

Semana Enef

As palestras fazem parte da Semana Nacional de Educação Financeira, uma inciativa do Comitê Nacional de Educação Financeira (Conef). No período de 20 a 26 de maio, a sexta edição do projeto reunirá ações gratuitas de entidades públicas e privadas de todo Brasil, cujo foco é reforçar a importância de poupar dinheiro visando uma melhor qualidade de vida hoje e no futuro.

Serviço

Evento: Planejamento Financeiro e você – Investimentos e Longevidade

Data: 20 de maio

Hora: 14h30 às 17h

Local: Espaço Crescer, localizado na sede da SAEB/SETRE - 2ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia (CAB), nº 200 - Salvador - BA, 41745-003.

Inscrições e programação completa: de 14 a 18 de maio