Palestras gratuitas e abertas ao público orientam sobre desenvolvimento de carreiras

A Unijorge promove, entre os dias 3 e 7 de maio, a Semana das Soft Skills UJ, evento online com palestras gratuitas e abertas ao público para orientar como as competências comportamentais que envolvem atributos mentais, emocionais e sociais, em diversas áreas de atuação, e podem contribuir no desenvolvimento profissional.

Com o tema “Soft Skills: as habilidades que destacam profissionais”, a programação conta com professores convidados e da Unijorge , o evento dá oportunidade de conhecer sobre mais sobre essas aptidões em diversos campos como: Tecnologia, Gestão, Contabilidade e Educação, da Graduação EAD e Fisioterapia e Educação Física, da Graduação Semipresencial da instituição. Para realizar a inscrição e para mais informações, os interessados devem acessar o site: https://transformauj.com.br/semana-soft-skills/

Programação:



Segunda-feira (03/05)

Palestra: Soft Skills e o profissional da área de gestão

Área: Gestão

Horário: 19h

Palestrante: Wagner Sales - Doutorando em Sistemas de Gestão Sustentáveis, professor, pesquisador e membro da Comissão Especial de Recursos Humanos do CRA-RJ.

Palestra: Formação do Fisioterapeuta na atualidade

Área: Fisioterapia

Horário: 20h

Palestrante: Juliana Bittencourt - Professora, mestra e doutora em Saúde Mental, pesquisadora do Laboratório de Mapeamento Cerebral e Integração Sensoriomotora e do Laboratório de Neurofisiologia e Neuropsicologia da Atenção.

Terça-feira (04/05)

Tema: Soft Skills e o profissional da área Contábil/Financeira

Área: Contábil/Financeira

Horário: 19h

Palestrante: Adriano Araújo - Mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano e especialista em Controladoria. Atua como coordenador e professor dos cursos de Ciências Contábeis, Logística e Gestão Financeira da Unijorge.

Tema: Soft Skills e o profissional da Educação Física

Área: Educação Física

Horário: 20h

Palestrante: Uebister Guedes - Educador físico, mestre em Tecnologias Aplicáveis, especialista em Nutrição, em Atividade Física na Saúde e Tratamento de Doenças, em Educação Física Escolar e em Fisiologia do Exercício.



Quarta-feira (05/05)

Tema: As competências socioemocionais que destacam profissionais da educação

Área: Licenciatura

Horário: 19h

Palestrante: Alexandre Santos Alencar - Graduado em Ciências Biológicas e Pedagogia, doutorado sanduíche no LGGE/LSCE (França), e pós-doutor (USP). Atua como professor da UVA e mentor da APECS Brasil.



Quinta-feira (06/05)

Tema: Soft Skills e o profissional da área de tecnologia

Área: Tecnologia

Horário: 19h

Palestrante: Claudio Ribeiro da Silva - Doutor em Engenharia de Sistemas (COPPE/UFRJ) e mestre em Ciência da Informação (UFRJ).



Sexta-feira (07/05)

Tema: Soft Skills e o profissional da engenharia

Área: Engenharia

Horário: 19h

Palestrante: Marcela Moreira Couto - Engenheira de Produção e mestra em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável. Atua como professora em cursos superiores.