Pane elétrica em automóvel gera incêndio em estacionamento de supermercado em Salvador

Uma cliente do supermercado Sam’s Club, na avenida ACM, em Salvador, guardava suas compras no carro, na tarde desta segunda-feira (10), quando percebeu uma estranha fumaça que saía do veículo. De repente, chamas começaram a se espalhar e logo atingiram todo o automóvel, afetando ainda parte do estacionamento do mercado.

Outros clientes que presenciaram o ocorrido acionaram o Corpo de Bombeiros que chegou ao local a tempo de controlar o incêndio. O fogo, apesar de intenso, não deixou nenhum ferido.

Procurado pelo CORREIO, o Sam’s Club informou que a causa do incêndio teria sido uma pane elétrica no carro, modelo Citroen C4. Nenhum outro veículo foi atingido pelas chamas.