Paola Carosella pede desculpas após discussão e 'cancelamento ' no Twitter

A chef de cozinha e empresária argentina Paola Carosella voltou ao Twitter neste domingo (26) para pedir desculpas por um termo gordofóbico usado em suas declarações recentes, onde discutiu com internautas sobre alimentação saudável.

Tudo começou quando a chef e jurada do Masterchef publicou um tweet repercutindo a notícia de que a rede de fast foods KFC iria produzir nuggets feitos em impressoras 3D. "Olha que linda sua comida do futuro! Parabéns aos envolvidos. Continuemos assim, que o futuro vai ter gosto de papelão molhado em cloroquina radioactiva!", escreveu na época.

A manifestação de Paola dividiu os seus seguidores, ainda mais depois que, em resposta a um deles que a questionou sobre questões ligadas ao veganismo, ela escreveu: "Já tentou agroecologia? Comida de verdade? Feita por pessoas? Agricultura local? Comida que respeita a cultura? Comida que respeita biomas? Que respeita pessoas? Que não produz miséria? Aquela saudável, que não nos deixa obesos, hipertensos".

Foi a deixa para que muitos criticassem Paola pelo uso da palavra "obesos" em sua manifestação. Segundo alguns internautas e militantes, a forma como ela fez referência à obesidade ligava esta condição a pessoas doentes. Hoje, ela se retratou e ainda fez uma live sobre o tema: "Eu deveria ter usado a palavra 'doentes' no lugar de 'obesos'. 'Aquela que nos deixa doentes'. Isso foi o que muita gente quis me dizer e eu não entendi. Me desculpem", afirmou.

