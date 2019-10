Paolla Oliveira: 'Congelei óvulos, mas não sei se vou ser mãe'

A atriz Paolla Oliveira, 37 anos, revelou que congelou os óvulos, embora ainda não tenha certeza se deseja ser mãe. A informação foi em entrevista à revista Quem. A intérprete da VIvi, de "A Dona do Pedaço", conta que se preparou para ter uma opção no futuro, caso deseje ter filhos.

“Congelei exatamente por não saber e não querer gerar algum tipo de frustração, porque optar em não ter é uma coisa, e não poder é outra”, explica.

Solteira, Paolla contou que não gosta de aplicativos de paquera e prefere seguir um estilo mais tradicional quando o assunto é esse. “Não dou conta. Eu sou muito à moda antiga. Eu gosto de serenata, né?”, diz.

(Foto: Reprodução/Instagram)

A atriz falou ainda do sucesso online da personagem da novela. Vivi tem quase 2 milhões de seguidores em um Instagram próprio e virou estrela de campanhas publicitárias de grandes marcas. Paolla reflete sobre como esse poder de influenciar é grande. “A gente influencia as pessoas com as nossas atitudes, com a maneira como a gente vive, com o jeito de olhar. Um ‘fake’ influencia dois milhões de pessoas”, diz a atriz, que tem 21 milhões de fãs que a acompanham nas redes sociais. E na vida real também: “Tem fã dormindo na porta dos lugares onde eu estou. A primeira coisa que eu faço é sentar e falar ‘vem cá, sua mãe sabe disso?’ Eu pareço uma tia velha falando com eles”, brinca.