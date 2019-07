Papa Francisco cobra isenção dos juízes e internautas veem indireta para Moro

O Papa Francisco, em vídeo publicado nesta quarta-feira (4), ressaltou a importância dos juízes serem isentos durante processos. Para o pontífice, os magistrados tem papel fundamental para se combater injustiças e, para isso, devem ser “isentos de favoritismos e das pressões que possam contaminar as decisões que devem tomar”.

Durante a mensagem lida pela Vossa Santidade, imagens mostram uma encenação de uma audiência em que as partes mostram diferentes imóveis: de um lado um prédio em um resort; do outro, uma casa simples.

“Os juízes devem seguir o exemplo de Jesus, que nunca negocia a verdade. Rezemos para que todos aqueles que administram a justiça operem com integridade e para que a injustiça que atravessa o mundo não tenha a última palavra”, completa a mensagem.

Indireta?

Com os recentes vazamentos de conversas privadas de Sergio Moro, do procurador Deltan Dallagnol e de outros integrandes da "Força Tarefa", que colocaram em cheque a impacialidade do julgamento, diversos internautas interpretaram esta mensagem como uma indireta aos membros da operação.

O candidato à presidência em 2018 pelo Psol, Guilherme Boulos, comentou na publicação no Twitter do pontífice. "Sérgio Moro também recebeu uma mensagem do papa", disse. Outro Psolista, o deputado federal Marcelo Freixo, também marcou o Ministro da Justiça no "recado do Papa".