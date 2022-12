Papa Francisco elogia Bento XVI em primeira fala: 'Homem nobre'

O Papa Francisco se pronunciou pela primeira vez após o anúncio da morte de Bento XVI, que ocorreu neste sábado (31). Durante a homilia da véspera do Ano Novo, que já estava planejada pela Basílica de São Pedro, na Itália, Francisco discursou.

“É com emoção que recordamos sua pessoa, tão nobre, tão gentil. E sentimos em nosso coração tanta gratidão, gratidão a Deus por tê-lo presenteado à Igreja e ao mundo”, disse o Papa.

O Papa Emérito Bento XVI, que tinha 95 anos, estava passando por uma piora de saúde nos últimos dias. O velório vai ocorrer na segunda-feira (2), na mesma Basílica que Francisco comentou sobre a morte do religioso. Já o funeral, será na próxima quinta-feira (5), na Praça de São Pedro.

Essa é a primeira vez na história do catolicismo que um papa em exercício celebrará o funeral de outro papa que não está mais nas funções, após renunciar. "Segundo o desejo do papa emérito, o funeral será realizado com a maior simplicidade", comentou o porta-voz papal.

O funeral de Bento XVI será muito parecido ao de um papa ativo, sem mudanças por ter sido um papa emérito. "O caixão do soberano pontífice emérito será levado para a Basílica de São Pedro e depois para as grutas do Vaticano [que abrigam os túmulos dos papas] para ser enterrado lá", explicou o Vaticano em comunicado.