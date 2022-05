Papagaio faz Testemunhas de Jeová esperarem por meia hora gritando 'já vou'

Um grupo de Testemunhas de Jeová esperou pacientemente por cerca de 30 minutos na porta de uma casa no México. Sempre que tocavam na campainha, ouviam uma voz respondendo: "já vou", o que motivou a espera. No entanto, que respondia não era o dono da casa, mas sim um papagaio.

O relato foi feito pelo tutor do pet no TikTok e a história viralizou, já contando com quase 10 milhões de visualizações até esta segunda-feira (9).

Na história contada pelo homem, ele conta que chegou em casa e se deparou com os religiosos, que prontamente responderam que esperavam por alguém que, insistentemente, dizia que estava indo.