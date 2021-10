Papai Noel chega ao Shopping Itaigara nesta sexta (29)

O Papai Noel chegou hoje no Shopping Itaigara e, com ele, um grupo de esquilos super fofos está animando o Natal. O Bom Velhinho desembarca em Salvador com seus personagens encantados e faz um tour pela região da Pituba de trenzinho, até chegar ao cenário do Noel e dar início às atividades natalinas. E para animar a garotada, enquanto o Noel não chega, os pequenos poderão se divertir com o show do grupo Espaço Musical, a partir das 15h, na praça de Alimentação do shopping.

A decoração do Parque dos Esquilos é assinada por Cecília Dale, maior referência em projetos especiais de decoração para shopping centers no país.

E quem começou a curtir desde cedo foi a pequena Alice Damarioli, de 6 anos. O pai, Felipe Damarioli, a levou para conhecer a decoração antes mesmo do Noel chegar, por volta das 18h. "Estou amando, é muito divertido. Fui no trenzinho e estou ansiosa pelo Papai Noel", exclamou.

Felipe conta que o trem sai da frente do Shopping, passa pela Praça Ana Lúcia Magalhães e retorna ao ponto inicial. “A criança precisa de espaço para coisas lúdicas, então trouxe ela para conhecer a decoração. A gente deu um passeio e ela curtiu bastante”.

Já a decoração natalina conta mais uma vez com a artista Cecília Dale. O Parque dos Esquilos contará com as fofurices da família esquilo e seus bebês, além das residências com lareira e redes de descanso. O parque ainda traz brincadeiras interativas, como a amarelinha feita de bolachas de troncos de madeira, para pais e filhos brincarem juntos, além de escorrega, tina rodante, balanços e muito mais.

“O Natal é a data mais importante do nosso calendário e as pessoas estão muito animadas e esperançosas com a sua celebração neste ano. Por isso, vamos oferecer o melhor para os nossos clientes e lojistas, tudo feito com muito capricho e amor, como a data pede e merece!”, garante Gilson da Hora, gerente de Marketing do Shopping Itaigara. Para organizar a chegada do Papai Noel, o shopping convidou a promoter Lícia Fabio.

Papai Noel contemporâneo

Como o Papai Noel do Itaigara é antenado, seguirá todos os protocolos de segurança sanitária que o momento ainda exige. E a garotada também terá acesso ao Bom Velhinho através de canais digitais. O Noel ficará no seu trono durante todo o horário de funcionamento do shopping, recebendo as cartinhas depositadas no correio do Papai Noel, lendo os e-mails e trocando mensagens pelo Whatsapp (71 99610-3667) com os pequeninos. As crianças poderão enviar pedidos e até fazer chamadas de vídeo até o dia 24 de dezembro. E tem canal para quem prefere textão também! Se a ideia é mandar uma mensagem por e-mail, aí vai: papainoel@shoppingitaigara.com.br.

Gentileza gera gentileza

Ao fazer as compras dos presentes de Natal, os clientes do Shopping Itaigara também poderão ser presenteados. A cada R$250 em compras, será possível trocar os cupons fiscais por um bilhete e concorrer a 10 vales-compras no valor de R$3 mil cada. A promoção é válida entre os dias 1º de novembro e 19 de dezembro. Os sorteios serão realizados aos sábados de novembro e aos sábados e domingos de dezembro, sempre às 17h.

E como fazer o bem nos faz bem também, mais uma vez, o Shopping Itaigara vai abraçar o projeto social Desejo de Criança, realizado em parceria com a Apae Salvador. A garotada assistida pela instituição escreve em cartinha para o Papai Noel contando o que deseja receber de presente no Natal e os clientes do shopping fazem a “adoção” desses pedidos. O projeto vai acontecer entre 16 de novembro e 18 de dezembro e as cartas estarão disponíveis nas árvores espalhadas pelo mall. A entrega dos presentes personalizados é realizada com muita festa pelo Shopping Itaigara na sede da Apae com a presença do Papai Noel.

SERVIÇO:

O que – Natal dos Esquilos do Shopping Itaigara

Quando –29 de outubro, sexta-feira, a partir das 15h

Onde – Saída dos trenzinhos e, mais tarde, do Papai Noel, da Praça Ana Lúcia Magalhães para o Shopping Itaigara

Quanto - Gratuito