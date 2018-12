Papai Noel chega de helicóptero para entregar presentes na Cidade Baixa

O trenó foi pra oficina, as renas foram descansar, mas o Papai Noel não perdeu o pique e manteve a agenda em Salvador, na tarde deste sábado (15). Sem o meio de transporte convencional, ele resolveu aparecer na Vila Militar do Bonfim para participar da quarta edição do Natal Solidário da Polícia Militar da Bahia a bordo de um helicóptero.

A chegada triunfal, na aeronave do Grupamento Aéreo da PM (Graer), animou as cerca de 1.500 crianças que participaram das brincadeiras e entrega de presentes.

"É um dia muito feliz, pois comemoramos nosso quarto Natal de luz e de paz. O mais importante é esse entrosamento, saber que a polícia está mais próxima das pessoas", comentou o comandante geral da PM-BA, coronel Anselmo Brandão.

Sem trenó, o jeito foi levar os presentes no helicóptero (Foto: Paula Fróes/GOVBA)

O Natal Solidário é uma das ações realizadas pela PM-BA com o objetivo de fortalecer os laços com a comunidade e proporcionar momentos de integração para o público interno.

As crianças, moradoras de bairros vizinhos à Vila Militar e também filhos de policiais, divertiram-se na estrutura montada na Vila, que contou com montanha para rapel, pula-pula, escorregadeiras gigantes e piscina de bolinhas.

O coronel Anselmo Brandão, comandante da PM, com Papai Noel (Foto: Paula Fróes/GOVBA)

Durante a tarde, ainda teve distribuição de lanches, show animado por Tio Paulinho (que já tinha passado com Papai Noel distribuindo presentes para crianças carentes em Pituaçu) e apresentações do Coral, Grupo de Teatro e Banda da PM-BA.

A garçonete Ana Cristina Soares conta que não é só a criançada que se diverte no Natal Solidário. "A gente traz eles e acaba entrando na farra também", comentou.

Acompanhado pelo pai, o administrador Pedro Neves, o pequeno Lucca Neves, de apenas 2 anos, contou que estava "ansioso para ver o Papai Noel no helicóptero". Quando a aeronave aterrissou, a turma foi pra cima do Bom Velhinho em busca da recompensa pelo bom comportamento durante o ano.