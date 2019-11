Papai Noel chega em grande estilo em shopping de Salvador

O Natal é uma festa linda e tem uma simbologia ímpar para quem é cristão. Mas mesmo uma celebração sagrada como essa tem limites, quer dizer, para alguns. Para outros, vale comer panetone o ano inteiro, colocar os jingles natalinos na playlist do celular durante meses ou até mesmo antecipar a decoração em mais de um mês. Algumas dessas figuras estiveram, nesta quarta-feira (6), na inauguração da festa natalina do Salvador Shopping.

Muitos levaram os filhos para ver o Papai Noel e precisaram se apertar para consegui assistir ao espetáculo que o shopping preparou para a noite. Uma multidão se aglomerou nos três pisos no entorno da praça central para acompanhar a peça encenada por fadas, renas, ursos, e esquilos. Sim, esquilos. A gerente de marketing do shopping, Karina Dourado, é quem explica.

“Esse ano o nosso tema da decoração é Parque dos Esquilos, então, tem interação e vários brinquedos para as crianças. Nós temos uma arvorismo com tirolesa, carrossel, e trenzinho. Isso tudo na praça central. Além disso, nós temos o Jardim Encantado de Noel que é uma área ao ar livre, com várias atrações para a família. No local, tem shows de luzes e som, a partir das 18h”, disse.

Multidão lota o shopping para ver a chegada do 'bom velhinho' (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Enquanto a multidão se acotovelava para assistir ao espetáculo, e crianças acompanhavam de boca aberta e olhos vidrados o drama do esquilo que esqueceu de entregar o convite para o Papai Noel visitar o shopping, a dentista Helena Moreira, 36 anos, contou sobre a experiência de natal na casa dela.

“Meu marido e eu adoramos panetones. A gente compra assim que eles aparecem nas prateleiras dos supermercados, o que a cada ano acontece mais cedo. A decoração está pronta desde o dia 3, porque depois não teremos tempo. A gente aproveita essa época também para confraternizar com a família, porque no dia a dia é tão corrido que nem sempre temos tempo de ver todo mundo”, contou.

Espetáculo antecedeu a chegada do 'Bom velhinho' (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Já na casa do escritor Eduardo Bittencourt, 26 anos, a árvore e o pisca-pisca sempre ficam prontos em novembro. A montagem da decoração envolve toda a família, a mãe faz bordados em crochê para a celebração, enquanto os três irmãos colocam os penduricalhos da árvore e instalam a iluminação especial.

“Tenho uma playlist de natal que vou atualizando todos os anos. Eu começo a ouvir as músicas em setembro e vou até janeiro. No dia de natal, fazemos a troca de presentes do amigo secreto e esperamos até a meia-noite para comer a ceia, antes minha avó faz a prece e todos nós acompanhamos”, contou.

Ele contou que se planeja durante o ano para poder aproveitar os diversos amigos secretos e festas natalinas de dezembro, com a família, os amigos do trabalho, da faculdade e outra dezena de conhecidos. “Se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro nós não sabemos, mas essa data tem um significado. O Natal significa esperança. É quando as famílias confraternizam, deixam as diferenças de lado por uma noite e, muitas vezes, se perdoam”.

Menina contou em segredo o pedido de natal (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Voltando ao espetáculo, a molecada parecia hipnotizada. Alguns nem piscavam. Os pais mais despojados seguiram o exemplo dos filhos e sentaram no chão para assistir à peça. Com um vestido amarelo e de Maria Chiquinha, a pequena Ana Beatriz, 2 anos, estava eufórica. Os gritos dela só eram abafados pelas músicas coreografadas dos artistas que estavam se apresentando.

Os sinos anunciaram a chegada do ‘bom velhinho’ que surgiu no alto da escada do terceiro piso acompanhado das noeletes. A alegria dos pequenos ao ver o Papai Noel foi digna de uma cena de novela. O assédio que ele sofreu também. Foram tantos os flahs e os apelos para fotos que o homem de vermelho quase desapareceu na multidão.

Apresentação foi um dos pontos alto da noite (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Depois de cumprimentar crianças, adultos e trabalhadores do shopping, o ‘bom velhinho’ seguiu para o trono, no segundo piso, onde vai permanecer até o dia 24 de dezembro para receber as crianças, sempre de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 21h.

Já os brinquedos da Praça Central ficam até o dia 2 de janeiro. O local oferece carrossel, espaços para fotos, escorregador na árvore, trenzinho e arvorismo com tirolesa. Os ingressos individuais do carrossel, trenzinho e arvorismo, custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O espaço recebe o público de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos, das 12h às 21h. As demais atrações são gratuitas.

Quem tiver dificuldade de encontrar a praça pode usar a árvore de natal como referência. Ela tem 15 metros de altura e fica no meio do shopping. No local, serão realizadas apresentações de grupos de Coral de segunda a sexta-feira, até o dia 23 de dezembro, sempre às 18h30.

Noel recebe as crianças até o dia 24 de dezembro (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Confira a programação completa do Salvador Shopping

Parque dos Esquilos

Onde: Praça Central - Piso L1 do Salvador Shopping;

Data: 06 de novembro a 02 de janeiro de 2020;

Visitação: segunda a sábado, das 9h às 22h; e domingo, das 12h às 21h;

Valores: os ingressos individuais carrossel, trenzinho e arvorismo, custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).





Loja do Natal: trono do Papai Noel, Espaço Conforto e ambiente Estrelas do Bem

Onde: Piso L2 do Salvador Shopping;

Período: 06 de novembro a 24 de dezembro 2019;

Visitação: segunda a sábado, 9h às 22h; e domingo, das 12h às 21h;

Visitação gratuita

Visitação gratuita;





Jardim Encantado do Noel

Onde: Estacionamento Externo - Piso L1 do Salvador Shopping;

Período: 08 de novembro a 24 de dezembro de 2019;

Visitação: terça a sábado, das 16h às 22h, e domingos, das 16h às 21h.

Valores: Os ingressos individuais: cama elástica, giromaster e girobike (R$15), escolinha de skate (R$16) e piscina de bolinhas (R$20), Torre Verde (R$28) e Torre Vermelha (R$38).

Casa Verde do Noel, Parque dos Anões, Parque das Flores e Terraço Verde são gratuitos.





Estrelas do Bem

Onde: loja no Piso L2 do Salvador Shopping;

Período: 07 de novembro a 08 de dezembro 2019;

Visitação: segunda a sábado, das 9h às 22h; e domingo, das 12h às 21h;

Ação voluntária





Paradas de Natal

Onde: desfile no Salvador Shopping;

Período: sábados e domingos, 09 de novembro a 22 de dezembro 2019;

Horário: 15h (saída das lojas infantis) e 17h (saída do Jardim Encantado do Noel);

Evento gratuito;

Parque de diversões foi montado na praça central (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

