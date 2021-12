Papai Noel distribui presentes para crianças de comunidade em Dias d’Ávila

Como muitos meninos, Wallace Gabriel Gonzaga, 11 anos, sonha em ser jogador de futebol, mas por dificuldades financeiras da família estava fora do campo. "Ele não participou de um campeonato porque estava sem chuteira e não tivemos como comprar. Por isso, ele pediu para Papai Noel e agora poderá continuar jogando", comemora a mãe do garoto, Claudineia Gonzaga, líder comunitária em Leandrinho, distrito de Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Wallace foi uma das 226 crianças que escreveu cartinhas para Papai Noel na ação Natal Solidário, promovida pela Braskem.

Além de chuteiras, o Bom Velhinho também distribuiu, nesta quarta-feira, 15, carrinhos, bonecas, bolas e outros brinquedos para a garotada que aguardava ansiosa por sua chegada.

As cartinhas foram adotadas por integrantes da empresa, que agiram como ‘duendes de Papai Noel’ para proporcionar um Natal especial para as crianças. "Nossos integrantes abraçam nossa cultura de cuidar das pessoas. Juntos conseguimos contribuir com o bem-estar das comunidades vulneráveis do nosso entorno, levando magia e felicidade para esse fim de ano", celebra Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

A iniciativa presenteou crianças até 14 anos atendidas pela Escola Municipal Araci dos Santos, projeto social Jiu-Jitsu e Escolinha de Futebol São José, na comunidade de Leandrinho, em Dias d'Ávila. "Essa ação foi muito importante, porque muitos pais não terão como dar presente para seus filhos por conta da situação financeira deles. Agora eles não ficaram sem presente e estão felizes com o que ganharam", conta Francisco Silva, conhecido como Chico do Lamarão, técnico da escolinha de futebol. Além dos brinquedos, a garotada recebeu lanches para celebrar o espírito natalino.

A comunidade de Leandrinho também será beneficiada por uma ação da Central Única das Favelas (CUFA) em parceria com a Braskem, para distribuição de 210 cestas básicas. Esse não é a primeira vez que a empresa doa alimentos na Bahia. Desde 2020, foram entregues mais de 28 mil cestas básicas em Salvador e Região Metropolitana. A iniciativa visa mitigar o impacto da pandemia nas comunidades vulneráveis no entorno da Braskem.