Papai Noel percorrerá ruas da Pituba, Itaigara e Costa Azul neste sábado (21)

Quem quiser dar um passeio em família na tarde deste sábado (21), corre o risco de esbarrar com Papai Noel pelas ruas. É que a partir das 16h o bom velhinho vai participar de uma carreata cheia de música, personagens natalinos e integrantes do Buggy Club Bahia. O evento é produzido pela promoter Lícia Fácio.

O ponto de encontro será na Praça Ana Lúcia Magalhães e o trajeto segue até o Parque Costa Azul, retornando pela Avenida Manoel Dias até o Shopping Itaigara. Em seguida, o estabelecimento fará a inauguração da sua decoração do Natal, em homanagem aos 40 anos do empreendimento. O tema será Natal no Jardim Encantado, e terá assinada de Cecília Dale.

“Esse é um momento especial para o Shopping Itaigara, celebrando 40 anos de uma relação de amor com os baianos. Nesse Natal, mais do que nunca, queremos tocar o coração das pessoas”, disse Gilson da Hora, gerente de Marketing do shopping.

Por conta da pandemia, a programação do Shopping Itaigara será diferente este ano. Na oficina do Papai Noel, por exemplo, as crianças poderão acenar com distanciamento e entregar as cartinhas de Natal. Outra novidade é o Whatsapp do Noel (71 99610-3667), através do qual os clientes poderão enviar pedidos, trocar mensagens e até fazer chamadas de vídeo com o bom velhinho.

As mensagens também poderão ser enviadas para o e-mail papainoel@shoppingitaigara.com.br, até o dia 24 de dezembro.

Boa ação

Esse ano, os clientes também poderão fazer o bem. Acontece a 6ª edição do projeto Desejo de Criança, da Apae Salvador, onde cartinhas ficarão à disposição para quem quiser realizar o desejo de um dos pequenos.

Os cartões estarão disponíveis nas árvores espalhadas pelo shopping, de 23 de novembro a 20 de dezembro. Quem comprar um presente, deve entregá-lo pessoalmente na “Loja dos Desejos”, que fica na Praça de Alimentação.

Haverá ainda no shopping uma ‘Fonte dos Desejos’, localizada na Praça Central, uma tradição que leva as pessoas a jogarem moedas na fonte, fazendo pedidos para o Natal e Ano Novo. Todas as moedas arrecadadas serão destinadas à Apae Salvador.

Serviço:

O quê – Abertura do Natal de 40 anos do Shopping Itaigara

Quando – Sábado, 21 de novembro, a partir das 16h

Onde – Saída na Praça Ana Lúcia Magalhães, em direção à Rua das Hortênsias, passando pela Rua Anísio Teixeira e ACM, retornando após o Shopping Paseo, sentido Avenida Octávio Mangabeira, até o Parque Costa Azul. O retorno será pela Avenida Manoel Dias e Rua Pernambuco, sentido ACM, chegando ao Shopping Itaigara.

Quanto - Gratuito