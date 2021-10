Para além dos casos Richthofen e Matsunaga, conheça outras séries e filmes de true crime

Cada vez mais filmes e séries, sobre crimes reais estão surgindo e caindo nas graças do público. Recentemente os casos de Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga, ganharam versões para as telinhas.

Seja pela curiosidade que estas histórias despertam ou o fato de, algumas vezes, essas produções revelarem informações inéditas sobre casos considerados encerrados, o gênero "true crime" vem fazendo sucesso.

Por isso, o Social 1 listou cinco produções criminais disponíveis em plataformas de streaming. Confira:

"Olhos Que Condenam"

Em abril de 1989, uma mulher de 28 anos foi assaltada e estuprada enquanto corria no Central Park, em Nova York. Cinco jovens negros ou latinos do Harlem, um tradicional bairro de ascendência afro de Manhattan, foram acusados e condenados pelo crime que não cometeram.

A série da Netflix mostra a repercussão do caso e abre uma discussão sobre o sistema criminal estadunidense e o racismo estrutural.

"O Desaparecimento de Madeleine McCann"

A pequena Madeleine McCann desapareceu em 2007, quando a criança passava férias com a família em um resort no sul de Portugal. O caso repercutiu no mundo todo e ganhou um documentário na Netflix. A produção traz detalhes sobre o sumiço de Madeleine e da investigação, que segue sem uma resposta concreta até hoje.

"O Caso Evandro"

A série "O Caso Evandro", feita pelo Globoplay, é baseada nas pesquisas e no podcast produzido pelo jornalista Ivan Mizanzuk sobre o desaparecimento do menino Evandro Ramos Caetano, no interior do Paraná, em 1992.

O caso ficou conhecido na mídia como "As Bruxas de Guaratuba", e o revisionismo investigativo deu luz a novas pistas que transformaram a visão pública sobre o caso.

"Ted Bundy: Apaixonada por um Assassino"

A minissérie documental do Amazon Prime Video, retrata a então namorada de Ted Bundy, Elizabeth Kendall, e sua filha Molly falando sobre os crimes cometidos por Ted Bundy, a relação familiar que mantinham e os sinais de problema que enxergaram no assassino.

Os episódios analisam a história de do assassino a partir de uma perspectiva feminina inédita.

"O Caso Gabriel Fernandez"

Em 2013, o pequeno Gabriel Fernandez, de 8 anos, morreu após ser vítima de uma série de agressões e abusos cometidos pela mãe e pelo padrasto.

A tragédia deu forças para um movimento em busca de justiça por Gabriel, e o documentário da Netflix acompanha o julgamento, as investigações e a própria omissão do sistema público na proteção da criança.

" O Ato"

O caso de Dee Dee e Gipsy Rose Blanchard, mãe e filha pareciam ter uma relação exemplar de amor e amizade.

A série da Starzplay mostra que Dee Dee fazia de tudo por Gipsy, já que a garota tinha uma série de problemas de saúde e precisava de cuidados constantes. Tudo muda quando Gipsy descobre que todas as suas doenças foram inventadas pela mãe, e arma um plano junto ao namorado para assassiná-la e fugir.

"Elize Matsunaga: Era uma vez um crime"

Em 2012, Elize Matsunaga matou e esquartejou o marido, num crime que chocou o Brasil. Nove anos depois, ela quebra o silêncio e conversa com a imprensa pela primeira vez no documentário da Netflix que conta detalhes da investigação, da cobertura jornalística e traz depoimentos de amigos, colegas e familiares de Elize.

Reportagem originalmente publicada no JC Online