Para conter surto, Vitória inicia semana com testes de covid-19

Nada de bola rolando na Toca do Leão nesta segunda-feira (10). Depois de quatro dias de folga, o elenco do Vitória se apresentou esta manhã no centro de treinamento rubro-negro, mas apenas para realizar exames para detecção de covid-19. O clube tenta conter um surto do vírus. Na semana passada, 12 jogadores foram infectados pela doença, além de três membros da comissão técnica.

Eliminado do Campeonato Baiano, o Vitória terá as próximas semanas apenas para treinar. As atividades focadas na estreia da Série B do Brasileiro e na disputa da terceira fase da Copa do Brasil serão iniciadas na terça-feira (11) pela manhã com a presença do novo contratado, o atacante Guilherme Santos, anunciado no último sábado (8). O volante Lucas Silva, o meia Bruno Oliveira e o atacante Samuel Granada também são novidades para as competições nacionais.

O primeiro desafio na Série B será contra o Guarani, no dia 28 ou 29 deste mês (data a confirmar), em Campinas. Os confrontos contra o Internacional, válidos pela terceira fase da Copa do Brasil, acontecerão no dia 3 de junho, uma quinta-feira, às 19h, no Barradão, e no dia 10, às 21h30, em Porto Alegre.