Para 'desespero' de Abner, Sthe 'brota no bailão': ‘Vai pagar pelo mal que ele me fez'

Todo o bafafá envolvendo os Kardashian de São Caetano (também conhecidos como Abner, Sthe e CIA) começou depois da jovem youtuber postar um vídeo, revoltada, após encontrar seu ex em casa com “outra”. Passada a raiva, Sthefane, 21 anos, resolveu seguir o exemplo de sua xará “Absoluta”: entrou no seu Crossfox, foi para o “bailão” dançar, se divertir e provar que não é mulher de esperar. Ao menos é o que garante o meme, que está dando o que falar nas redes sociais desde o domingo (12).

A montagem entra na onda do hit Tudo OK, de Thiaguinho MT, e apresenta uma série de fotos e vídeos da influencer. Primeiro ostentando o cabelo, sobrancelha, marquinha e unha de quem está pronta para ir no “bailão” para desespero do ex . Logo após, a jovem aparece dançando e os versos da música garantem que é hoje que Abner paga por todo mal que fez a ela.