Para empreender é preciso saber vender

Quando tinha nove anos, Carlos Ivan Resende (@carlosivanresende)quis comprar um relógio e, na época, escutou um conselho que mudaria toda a sua vida: faça uma rifa e compre. A sensação de vitória alcançada na venda dos bilhetes e a concretização do desejo o acompanharam até a vida adulta, quando começou a empreender de forma profissional.

A vida como vendedor deu a experiência necessária para que ele, 2011, se transformasse num autorizado da Serasa Experien com a empresa Hipercheck. Enquanto atuava, percebeu que havia um mercado que poderia ser explorado com bom retorno: as fintechs, as startup que mesclam finanças e tecnologia. Em janeiro de 2020, ele deu início ao Hiperbanco(@hiperbanco), um hub capaz de transformar qualquer empreendimento num banco digital.

Carlos Ivan Resende fez questão de mostrar como o apetite natural se uniu às necessidades fortalecendo o desejo de ser um empreendedor desde cedo (Foto: Reprodução/Instagram)

A pandemia veio e mostrou que o mundo e os negócios estão digitalizados e o empresário vem aproveitando as oportunidades disponíveis nesse chamado novo normal. Carlos Ivan foi o convidado da consultora, especialista em pequenos negócios e marketing digital, Flávia Paixão, no programa Empregos e Soluções dessa semana, na página do jornal Correio, no Instagram.

Sangue de empreendedor

Durante a conversa, Carlos fez questão de ressaltar que a veia empreendedora é hereditária e que ninguém na família da mãe, por exemplo, é contratado por meio da consolidação das leis do trabalho. "Desde a época da escola, quando o vale trasporte era uma papelzinho, um passe escolar, eu já fazia negócios. Esses dias, fui surpreendido com minha filha, que vendeu os brincos na escola", gracejou.

Muito ligado à família e sua relação com Deus, Carlos reconheceu que a vida de empreendedor, assim como a de vendedor, não é fácil pois a trajetória é repleta de 'nãos' e que é preciso ter muita resiliência para não desistir e não esmorecer. "No Brasil, existe muito preconceito com a atuação do vendedor, é como se fosse um atestado de incapacidade, onde se 'nada mais der certo, serei vendedor'. Mas é justamente o contrário. Á frente de um negócio, o empreendedor tá o tempo todo vendendo: o seu produto, serviço ou a si mesmo", afirmou.

Carlos fez questão de desmistificar o papel do vendedor na hora de começar um negócio e disse que embora seja uma tarefa de árdua, é compensadora (Foto: Reprodução)

Durante a conversa com Flávia, o empresário natural de Vitória da Conquista disse que foi precoce para os negócios e para a família e que a primeira filha, que nasceu quando ele tinha 22 anos, era razão mais que suficiente para juntar a ambição com as necessidades. "Eu sempre tive muita fome por vender e, a ela, juntaram-se os boletos", rememorou.

Expansão

Hoje, o trabalho e o desafio está em conseguir criar um processo redondo e escalável para atender as empresas que desejam realizar pagamentos, pix, cartão e todos os serviços bancários. "No Hiperbanco, conseguimos oferecer todos os serviços aos clientes, que são empresas, e eles se preocupam apenas em focar a atenção no usuário do serviço", esclareceu. Carlos Ivan fez questão de afirmar que alimenta o sonho de expandir as soluções financeiras e tecnológicas para outros países.

Na sua atuação à frente do Hiperbanco, o empreendedor destacou os desafios em formar uma boa equipe e disse que, hoje, interessa mais encontrar parceiros comprometidos e leais que talentosos. "Até quando a gente contrata alguém para fazer faxina, é preciso saber demandar e dizer o que se quer do serviço, então, no meu negócio, posso fazer tudo ou quase tudo, pois não sei criar os códigos, no mais sinto muito prazer com o trabalho", garantiu.

O empreendedor finalizou pontuando a importância de não desistir do negócio, mesmo com as dificuldades e desafios: "já está perdido, agora é ganhar" (Foto: Reprodução)

Ao final da conversa, Carlos Ivan fez questão de deixar uma mensagem de incentivo a outros empreendedores para que eles não desistam por mais espinhoso que o caminho possa parecer. "Ninguém escapa desse mundo vivo, então vai desistir por que?", provocou.

Vale lembrar que todo o conteúdo da conversa e das mensagens encorajadoras desse programa estão disponíveis no vídeo abaixo e na página do Jornal Correio, no Instagram. Para acessar a esse e aos conteúdos inéditos, acompanhe o programa Empregos e Soluções, que é transmitido todas as quartas-feiras, às 18 horas.