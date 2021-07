Para lucrar mais: contabilidade consultiva é aliada importante na hora de gerir finanças

No início desse ano, a empresa BRM Serviços de Manutenção e Conservação contratou o serviço de contabilidade consultiva para auxiliar na gestão financeira da empresa, que estava prestes a obter um novo regime adotado pela Receita Federal. “A contratação, que era para auxiliar exclusivamente nesta transição, superou as nossas expectativas, pois, nos levou ao um novo olhar no que tange a contabilidade, ora em vista que a preocupação deles não é apenas com os números em si, mas a nos levar a uma nova modalidade de gestão financeira”, disse o subgerente administrativo Daniel de Sena.

Daniel de Sena comemora os resultados obtidos com a consultoria e recomenda serviços que ajudem as empresas a tomarem as melhores decisões (foto: Arquivo pessoal)

Nos negócios, enquanto a contabilidade tradicional é responsável pelas conformidades legais, como exemplo, folha de pagamento, guia de impostos e entrega da obrigação acessória, livrando a empresa de multas impostas pelo governo, a contabilidade consultiva, por sua vez, se concentra no negócio, foca em melhorar a lucratividade da empresa e garantir que o negócio seja saudável, podendo propiciar ao empresário um enriquecimento financeiro, tranquilidade, boa gestão e outros benefícios não financeiros. A variação no valor de contratação entre uma e outra costuma girar em torno de 40%.

Em outras palavras, a contabilidade consultiva atua mais próximo do empresário, exercendo um papel de consultoria e fornecedora de informações ricas para ajudar nas tomadas de decisão, auxiliando o empresário na elaboração do plano de negócio, formação de preço, escolha do regime tributário, auxilia na forma econômica e legal de contratação, acompanha a saúde financeira da empresa, faz diagnóstico dos fatos econômicos e aconselha quanto ao caminho que o gestor poderá seguir.

Trabalho compartilhado

“Com a contabilidade consultiva o empresário toma melhores decisões, pode enxergar seu negócio por uma visão mais global e com isso, aumentar seu lucro”, esclarece o consultor e CEO da ConsulFis Ricardo Santos. Para ilustrar melhor a prestação desse serviço, Santos cita a situação de um cliente que fornecia mão de obra para órgãos públicos e estava contente por ter ganho a licitação, possuía muitos funcionários e faturava alto, mas, apesar disso, percebeu que estava pagando para trabalhar.

Ricardo Santos lembra que o empresário precisa estar disposto a implementar as mudanças necessárias no empreendimento (foto: Divulgação)

“O custo da mão de obra foi mal mensurado, isso levava a empresa ter um prejuízo imenso. Além do mais, estava pagando imposto a maior, tudo isso porque não tinha contabilidade consultiva. Em pouco tempo, nossa primeira decisão foi mudar a forma da empresa pagar impostos e mensurar os custos”, recorda.

O consultor garante que o serviço é acessível e qualquer empresário pode contratar uma contabilidade consultiva. No entanto, é preciso levar em consideração que o contador consultivo atua em conjunto com o empresário, ou seja, é um trabalho à quatro mãos. “Ter uma contabilidade consultiva e não ter a participação do empresário é pagar por uma Ferrari para ficar parada na garagem. Todo bom empresário precisa de um conselheiro e este é o papel do contador consultivo. Logo, qualquer porte de empresa pode utilizar a contabilidade consultiva”, garante.

Por isso mesmo, Santos reforça que a contabilidade consultiva só deve ser contratada se o empresário estiver preparado para encarar uma jornada de mudanças na cultura e gestão da empresa. “Hábitos não benéficos aos negócios deverão ser evitados, a exemplo da mistura de contas do sócio com a conta da empresa. Nossa maior dificuldade na entrega da contabilidade consultiva é justamente a mentalidade do empresário, principalmente em micro e pequenas empresas, visto que este porte de empresa ainda está em amadurecimento de gestão”, finaliza.

Como reconhecer uma boa consultoria:



1 – Organização Financeira: a empresa começa a ter uma gestão de contas a pagar e a receber, toma decisões com base nos índices financeiros, evita desperdícios de recursos financeiros;

2 – Processos: a empresa começa a ter processos bem definidos visando garantir o planejamento tributário e contábil. Por exemplo, evita comprar de um estado que o imposto é maior;

3 – Formação de preço: seu preço é justo, possui margem de lucro e isso garante o crescimento da empresa, deixa de precificar com base no concorrente.

4 – Contratação de mão de obra: começa a comparar as diversas formas de contratação, em alguns casos, deixa de contratar pessoa física e passa a contratar empresas, de forma legal.

5 – Expansão: com a lucratividade adquirida é possível pensar em abrir filiais, aumentar produção, contratar mais, ou até mesmo deixar de investir numa filial que não tem retorno financeiro.