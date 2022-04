Para promover inclusão social, 22 profissionais da Osid realizam curso de Libras   

Para capacitar profissionais da área da saúde e promover a inclusão social, na semana em que a lei que institui a Língua Brasileira de Sinais (Libras) completa 20 anos, a Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) formou no idioma 22 profissionais do corpo docente do Hospital Irmã Dulce (Osid), nesta terça-feira (26).

De acordo com o secretário Daniel Ribeiro, a ação tem o objetivo de "fazer com que servidores públicos e a sociedade civil se capacitem cada vez mais, para que sejam mais empáticos". “A necessidade dos profissionais da área de saúde de aprender Libras é promover uma grande inclusão social e ao mesmo tempo salvar vidas”, destacou Luana Rodrigues, coordenadora de Projetos da Unidade de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência (UPCD) e que também atua na coordenação da Central de Libras.



De acordo com o professor surdo Divanildo Oliveira, os alunos possuem um grande interesse em quebrar esse barreira de comunicação. "Quando chegavam as pessoas surdas, os funcionários não sabiam como atender ou se comunicar. Estamos mudando essa realidade, promovendo a acessibilidade”, conclamou. “Trabalhamos com jovens com deficiência auditiva e esse curso proporcionou o desenvolvimento para atuar com nossos alunos, de forma muito dinâmica, com várias habilidades e novas didáticas”, afirmou Ane Caroline Souza, instrutora da Osid.

A segunda turma será concluída em julho próximo e somará mais 30 novos técnicos. Já o módulo avançado terá início em agosto deste ano.