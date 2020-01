Para quebrar recorde, time do Egito contrata jogador de 74 anos

Eez El Din Bahder foi contratado pelo 6 de Outubro, um clube da terceira divisão do Egito. Até aí, tudo bem. Mas um 'detalhe' chama a atenção: o novo reforço tem 74 anos. O acerto foi confirmado pela Associação Egípcia de Futebol e a licença de Bahder confirma sua idade - revela que ele nasceu em 1945 e fará 75 anos em 3 de novembro de 2020.

Não foi informado, exatamente, como é o acordo do jogador com o time. Porém, sabe-se que ele é desconhecido no Egito e que nunca atuou profissionalmente em equipes do país. Por que contratar o reforço então? A ideia do 6 de Outubro é quebrar um recorde.

Atualmente, a marca de jogador mais velho é do iraquiano naturalizado israelense Issak Hayik. Aos 73 anos, ele disputou uma partida de futebol pelo Ironi Or Yehuda, como goleiro.

Bahder planeja atuar em duas partidas. Junto com a Associação Egípcia de Futebol, convidou inspetores do Guinness Book, o livro dos recordes, para vê-lo jogar.