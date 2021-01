Para relaxar e conhecer mais sobre empreendedorismo

As férias de verão finalmente chegaram. Que tal aproveitar o período para relaxar e, ao mesmo tempo, conhecer um pouco mais sobre empreendedorismo na forma de indicações de livros, filmes e séries. Reunimos alguns empreendedores que deixaram suas sugestões para unir diversão e conhecimento.

Karine esteve na quinta temporada do Shark Tank Brasil, mostrando como a economia socialé capaz de fazer a diferença (Foto:Divulgação)

Karine Santos é Graduanda em Serviço Social, Técnica em Viabilidades Econômica pela ITCP-UCSAL, Coordenadora de Captação de recurso da Universidade da Reconstrução Ancestral Amorosa (UNIRAAM) e Fundadora da Wakanda Educação Empreendedora. Além disso, foi palestrante TedX e é participante da 5º Temporada do Shark Tank Brasil, da Sony.

Leitura : Empreendedorismo Feminino - Olhar estratégico sem romantismo.

A deusa Monique Evelle traz nesse livro incrível seu olhar através de experiências de negócios liderados por mulheres que vão além de vivências exitosas, com um misto de falhas e empreendedorismo pé no chão, mostrando também o lado de negócios focado em resultado financeiro, observando a diversidade de olhares e tendências inovadoras que farão a pena a leitura.

Filmes e séries: Coração de Leão - um filme disponível na Netflix que traz um lado de negócios mostrando como uma mulher consegue remodelar a estrutura de negócios de transporte do tio, utilizando de um incrível pitch.

Sobre séries que vale a pena maratonar estão os vídeos do Shark Tank Brasil sendo uma aula a parte sobre negociação e como abordar um investidor.

Dica para 2021: Estar ao lado de pessoas que te incentivem mas também sejam sinceras e te auxiliem a observar seus erros e crescer com eles. Aquela máxima de que você é o resultado da soma das 5 pessoas próximas. No meu caso, o "Círculo de Prata".

Gabriella Rocha abriu mão de um cargo de executiva para empreender numa marca própria de lingerie para incentivar as mulheres (Foto: Divulgação)

Gabriella Rocha, 30 anos, jornalista, pediu demissão do cargo de executiva de um fundo de investimento para empreender. Há um ano tem a sua marca própria de lingerie, a Stolli Intimates, que tem como propósito incentivar mulheres de todas as idades a se amarem do jeito que elas são.

Leitura: Dois livros que fazem muito sentido para quem deseja ou já empreende é o Geração de Valor e A Statup de 100 dólares. O primeiro é do autor Flávio Augusto. É um livro que nos motiva a pensar fora da caixa e a não seguir o fluxo comum da sociedade. O autor costuma dizer que o Sucesso é uma ciência exata onde qualquer um pode aprender. Já o segundo, é um livro do autor Chris Guillebeau que viajou o mundo e traz relatos de vários empreendedores que começaram seus negócios com um orçamento mínimo. Ele conta que com muita dedicação e motivacao, é possível tornar real o seu negócio dos sonhos.

Filmes e séries : Um filme que assisti recentemente e indico é: Um senhor estagiário. Filme muito pertinente para quem já empreende e quer relaxar a mente. É muito leve e divertido, que nos ensina que podemos aprender com pessoas de todas as idades e que sempre existem outras formas de se reinventar.

Para quem gosta de história real e pensa em empreender, precisa assistir o filme Fome de poder. Ele traz detalhes da história da primeira rede de Fast Food do mundo, que é o McDonald’s. O final relata fatos que talvez seja desconhecido para muitos. E mostra como a negociação é uma arte.

Uma série bacana sobre empreendedorismo é o Girls Boss, baseada no livro de Sophia Amoruso. É uma série de uma única temporada, que aborda o universo feminino, mas pode mostrar para qualquer empreendedor o quanto é importante valorizar as suas ideias para ter novas oportunidades.

Dica para 2021: O ano de 2020 foi um ano difícil para o mundo inteiro. Ainda estamos enfrentrando uma pandemia, o medo e a insegurança é constante para todos. Acredito que em 2021 teremos dias mais leves pois grande parte da população mudou o seu olhar. Entendo que passamos a valorizar mais os nossos bens imateriais. Então que isso perdure. Que tenhamos um cuidado especial com a nossa saúde, família e entes queridos.

Autor e palestrante, Victoriano Garrido salienta que, além de entreter, a leitura torna o empreendedor e o profissional diferenciados (Foto: Arquivo Pessoal)

Victoriano Garrido ou Professor Garrido é especialista em Psicologia Organizacional, Formação em Human Resources pela Universidade de Nova York- Eua, Psicoterapeuta e coordenador dos Encontros da Cultura. Autor do Livro das Pílulas do Bem Viver. Colunista de Comportamento e Carreira da Band News FM.

Leitura:Primeiro ponto é se ele estiver interessado em ler, já é algo maravilhoso, nesses tempo de livros em baixa. Então, ele já se torna um profissional diferenciado. Aqui vai algumas dicas Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, que deixa claro, o quanto é importante mudarmos a nossa mentalidade. A Hora da Verdade, DE Jean Carlzon, que mostra uma nova forma de gestão empreendedora, O sempre atual OMonge e Executivo, de James Hunter. que mostra a necessidade de humanizar as relações de trabalho e o meu livro "Pilulas do Bem Viver" que traz dicas para a vida e a carreira.

Filmes e séries: Muito bom a opção de usar filmes e series, onde aliamos prazer e aprendizado. Indico O Estagiário, filme que fala sobre como vencer o preconceito e ver o valor das pessoas. A série La Casa de Papel, que eh uma lição de estratégia e liderança e um.filme ótimo, sobre cultura, liderança e valores que é o Clube do Imperador.

Dica para 2021: O valor de se aproveitar a vida. Enquanto ela passa e o valor das coisas que realmente importam. Importante também, perceber a força que temos em nós para superar desafios e como termos um propósito de vida e estarmos sempre de corpo e alma, dar a vida um sabor todo especial.

Luana Bonfim, da Preta Brasil, salienta a importância das pausas para atualizar o negócio e recarregar as baterias para começar 2021 com fôlego(Foto: Divulgação)

Luana Bonfim – Idealizadora da marca de adereços e roupas Preta Brasil, que possuí inspiração nas estampas e vestimentas de origem indígena e africana. 37 anos, soteropolitana, mãe, aquariana destemida, cursei arquitetura até o 5o semestre, mas percebi o quão criativa e ávida por novidades eu era. Assim, desde 2005 me dedico a empreender , conhecer novos rumos e possibilidades dentro do empreendedorismo feminino.

Leitura: Inspiração de livro pra quem deseja empreender: Moda com Propósito de André Carvalhal, o livro mostrou uma nova forma de empreender na moda. Não dá mais para seguir as tendências ditadas, precisamos ter uma relação mais próxima com nosso produto, com nosso cliente, fazer aquela peça de roupa ter

Valor, além de preço e beleza apenas. Da escolha do tecido ao material utilizado para embalar, estamos sendo direcionados a mudar, a pensar e agir de uma nova forma.

Filmes e séries: A Vida e a História de Madam C.J. Walker . Toda garra, dedicação e empenho dessa mulher, em fazer seu negócio dar certo, em prosperar e levar junto com ela outras tantas mulheres é inspirador! Esse filme me fez reviver um pouco da minha história quando comecei a empreender, muitos desafios, negações, mas me manter firme em meu caminho foi o que me fez crescer!

Dica para 2021: Após quase um ano de pandemia, percebo que o mergulho dentro de Preta Brasil, que é tão intenso, precisa de momentos de descanso, de pausa e do ócio! Sempre vivi intensamente minha empresa porque amo o que faço, mas sinto a necessidade de olhar também para a mulher que faz toda essa roda girar. Acredito que olhando para mim, estando mais com os meus, eu serei mais completa na minha empresa também.