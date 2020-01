Para Rui Costa, Haddad tem prioridade para corrida presidencial

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), voltou a defender nesta terça-feira, 28, a ideia de que o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad seja o nome do partido para disputar as eleições presidenciais em 2022. "É o nome natural", afirmou.



Rui também defendeu que "Haddad tem que ser posto para representar o partido nacionalmente". Sobre a possibilidade de ele próprio ser um nome na disputa, Rui disse: "Meu nome está disponível para não ser candidato em 2022".



Rui ainda defendeu a necessidade de o partido trazer novos nomes para a sigla. Segundo o governador, "é preciso fazer uma mudança geracional no partido". "A sociedade de hoje é muito diferente da que gestou o PT."