Para salvar a vida de filhote, macaco reproduz cena de 'Rei Leão'

Uma foto que despertou a criança interior de todos foi tirada no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Um babuíno pegou um filhote de leão no colo e fez uma 'live-action' da icônica cena de Rafiki com o pequeno Simba no filme 'Rei Leão'.

O contexto da cena tão belo quanto no filme, apesar de não ter a música 'Ciclo da Vida' tocando ao fundo. O macaco em questão viu outros babuínos cercando o pequeno leão e, com seu instinto protetor, pegou o filhote no colo e o levou para o topo de uma árvore.

"Foi uma experiência estranha. Fiquei preocupado, pois se o filhote caísse não sobreviveria. O babuíno estava cuidando do filhote de leão como se fosse um filho seu", contou o proprietário do safari Kurt Schultz, autor da foto.

Os machos costumam cuidar de filhotes, mas o comportamento daquele babuíno era mais próximo do de uma fêmea com a prole.

"Em 20 anos como guia no Sul e no Leste da África, já vi babuínos matarem filhotes de leopardo e já ouvi sobre eles matando filhotes de leão. Nunca vi um carinho e uma atenção dessa maneira", completou Kurt, que liderava um grupo de turistas.

O filhote pode ter se perdido dos pais. Não se sabe se o filhote sobreviveu. Crescido, ele representaria uma ameaça ao grupo de babuínos.