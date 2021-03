Para se manter no pelotão de frente, Vitória enfrenta o Confiança

A maratona de jogos do Vitória continua. Três dias depois do empate em 1x1 com o CRB, o Leão já tem um novo compromisso pela Copa do Nordeste. Desta vez, o duelo é contra o Confiança, neste sábado (27), às 16h, no estádio Barretão, em Lagarto, Sergipe, pela 6ª rodada do regional.

Um bom resultado é fundamental para o Leão se manter no pelotão de frente do Grupo B da competição. Faltando três partidas para o fim da fase de grupos, o rubro-negro ocupa a 4ª posição, com 8 pontos. É a colocação limite para avançar às quartas de final.

A quantidade de pontos é a mesma do ABC e do Fortaleza, 2º e 3º colocados, respectivamente. Mas os rivais estão na frente pelo saldo de gols. Na liderança, aparece o CSA, com 9 pontos. Por isso, o objetivo principal hoje é conquistar os três pontos e se consolidar ainda mais no G4.

Se ganhar, o Vitória pode até dormir na liderança por pelo menos três noites. Para que isso aconteça, porém, tem que torcer por tropeço do Tricolor do Pici, que também entra em campo neste sábado (27), em confronto quase simultâneo, às 15h45, contra o 4 de Julho no estádio Albertão, em Teresina, no Piauí. Caso os dois vençam, o rubro-negro ainda pode assumir a ponta, mas precisa tirar a diferença no saldo de gols (2x1).

Os outros dois times que estão atualmente na frente, ABC e CSA, só jogam durante a semana. A equipe potiguar visita o CRB no Rei Pelé na terça-feira (30), às 19h30, enquanto os alagoanos enfrentam o Ceará no Castelão na quarta-feira (31), no mesmo horário.

Bater o Confiança em Sergipe também significaria ao Vitória seu primeiro triunfo como visitante neste Nordestão. Até agora, o Leão fez dois jogos fora de casa, com um empate, com o Sampaio Corrêa em 1x1, e uma derrota, para o Ceará, por 3x1.

Para a partida, o técnico Rodrigo Chagas não poderá contar com Guilherme Rend e Vico, que foram vetados pelo departamento médico. O volante passou por exame de imagem que constatou lesão muscular na parte anterior da coxa direita, enquanto o atacante está com um edema no cotovelo - o que dificulta que ele abra o braço esquerdo completamente.

Sem a dupla, a tendência é que João Pedro e Ygor Catatau assumam as vagas. Quem também será desfalque é o lateral-direito Van, que foi poupado. O titular será Raul Prata. Por outro lado, Alisson Farias, Eron e Ruan Levine estão de volta à equipe.

“Criamos uma estratégia, fizemos umas experiências. Acho que a disposição do time vai ser muito boa nesse jogo e acredito que o que estamos montando para esse jogo vai dar tudo certo e vamos ter um resultado positivo”, disse Chagas.

O Vitória deve entrar em campo com: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Pedrinho; João Pedro, Gabriel Bispo e Ruan Nascimento; Ygor Catatau, David e Samuel.

Do outro lado

Assim como o Vitória, o Confiança ocupa a 4ª colocação, mas do Grupo A, com 5 pontos. Como mandante, ainda não conseguiu ganhar na Copa do Nordeste. Empatou os dois jogos que foi anfitrião, com Salgueiro, em 0x0, e CSA, em 2x2.

Ano passado, as equipes se encontraram duas vezes pela Série B e o clube sergipano se deu bem em ambas: venceu por 1x0 em casa e por 3x2 no Barradão. Mas, no histórico do duelo, é o Leão quem leva ampla vantagem: triunfou em 14 partidas, de 22 disputadas. Já o Confiança ganhou seis e outros dois confrontos terminaram empatados.