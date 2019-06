Para todxs: camisa branca une gêneros em torno da moda livre e inspira editorial

Eterna, democrática e acessível. A camisa branca de alfaiataria é praticamente uma unanimidade. Afinal, quem não tem uma peça nesse estilo no guarda-roupa? Para comemorar o Dia dos Namorados, investimos nela como item principal para vestir tanto ele, quanto ela. O desafio é tirar essa "quase farda" dos escritórios do seu habitat natural e acrescentar uma assinatura fashion, mas é claro, respeitando o classicismo. Para isso, recorremos ao P&B (preto e branco) combinação imbatível para ilustrar esse editorial. A padronagem escolhida? O grid - grandes quadriculados estampam as roupas. Um toque de vermelho foi o único ponto de luz para dar uma ousadia ao visu masculino. Na moda ou no amor, não importam os rótulos. Se caiu bem e apaixonou, renda-se.

Toque ousado

O vermelho quebra muito bem com a composição clássica p&b injetando um tom vibrante.Foi o que fizemos usando a pochete vermelha (R$79,9) da Renner. A camisa branca (R$79,9) sobreposta pela quadriculada (R$119,9) e o tênis chucky (R$ 119,9) também são da lojas de departamentos gaúcha. A calça com padrão grid é do Brechó da Betty (R$60).

Camadas criativas

Se a intenção é reinventar, comece mudando a ordem tradicional. O top cropped (R$ 40), by Da Betty, vai por cima da camisa branca (R$79,9), da Renner. E sobre elas, camisa de couro com tachinas (R$ 299,9) da Zara. Calça montaria (R$ 399) , Cantão. Bota branca (R$ 199,9), que retona com tudo, da loja de departamentos gaúcha.

Fotos: Vinivius Moreira (@vinicius_vm) Beleza: Hallison Costa (@hallisoncosta) Produção de Moda: Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) Modelos: Maryen Puridade e André Sena da Merci Models Management (@mercimodelsmanagement)