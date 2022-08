Parabólicas vão ter interferências com chegada do 5G em Salvador; saiba o que fazer

O soteropolitano que, mesmo depois da chegada das antenas parabólicas digitais, manteve em sua residência a parabólica analógica vai dar adeus ao aparelho já na semana que vem. Segundo a Siga Antenado, empresa administradora do 5G, como a faixa opera na faixa de sinal de 3,5 GHz, a mesma em que as parabólicas analógicas estão conectadas, sua chegada significa também uma série de interferências no sinal dessas antenas, que pode até deixar de existir em alguns casos. Por outro lado, a boa notícia é que, de acordo com a empresa, mais de 7 mil pessoas em Salvador que possuem a parabólica poderão trocar o aparelho gratuitamente.

A estimativa da Siga Antenado é que a instalação de um kit completo da antena digital de transmissão saia por valores entre R$ 400 e R$ 700, a depender da região e do serviço. Para a auxiliar de serviços Márcia Alves, 58 anos, o valor é inviável. "No momento, eu não tenho condições de arcar com um valor assim para ter sinal de televisão em casa. Vou ficar com aquela antena simples que dá para colocar até dentro de casa por enquanto. Quem sabe depois, com a situação financeira ficando melhor, dê para pensar em ter uma dessas parabólicas novas", conta ela, que não tem nem antiga em casa.

Márcia não está elegível para receber o kit gratuitamente por não estar cadastrada no CadÚnico. Para estes, a troca e instalação do novo kit, é gratuita e já pode ser agendada. Basta entrar em contato pelo site do Siga Antenado ou fazer uma ligação para o número 0800 729 2404, preencher um formulário com NIS ou CPF e aguardar a checagem dos dados que será feita pela entidade. Se os dados informados forem aprovados, o cidadão vai poder agendar a troca conforme a sua melhor disponibilidade.

Em Salvador, a Siga Antenado estima, através do cruzamento de informações da base de dados do CadÚnico com uma pesquisa feita pelo IBGE sobre recepção de sinal em 2019, que 7.100 famílias cumpram os requisitos para receber a antena gratuitamente. A entidade, porém, garante que o número de instalações pode ser ampliado caso a demanda se mostre maior e mais famílias comprovem estar aptas a ganhar o benefício.

Para além da interrupção definitiva, a antena analógica que conseguir ainda receber o sinal, vai transmitir imagens com problemas, como Leandro Guerra, presidente da Siga Antenado, explica. "Vai começar a perceber um chuvisco na imagem, um pedaço da imagem congelada ou mesmo a interrupção de serviço. Por isso, é importante trocar para evitar esses problemas na sua casa com as interferências que virão nessa faixa com o 5G ativo", afirma o presidente.

Ainda de acordo com Guerra, o uso da frequência de 3,5 GHz para acomodar a nova tecnologia não é à toa. Isso porque, mesmo que inviabilize o funcionamento das parabólicas analógicas, a faixa é ideal para o 5G. "Essa é a frequência em que a tecnologia mais se desenvolveu. Existe uma harmonização a nível mundial onde as redes que já estão ativas fora do Brasil têm focado nessa frequência porque ela tem um espectro de disponibilidade que é maior", fala ele, explicando que outras frequências se mostraram menos disponíveis e com sinal mais baixo para implementação do 5G.

*Com colaboração de Emilly Tifanny Oliveira