Paraibano descobre que 'não cabe' no carro após comprá-lo e viraliza na web

O empresário Diego Alexandre sempre teve como sonho comprar uma Mercedes conversível e, recentemente, conseguiu realizar este desejo. Mas, ao pegar o possante pra dirigir, ele percebeu um problema: o paraibano, de Campina Grande, não coube no veículo com seus 1,93m de altura.

A história viralizou na internet, mas começou há três anos, quando o advogado Eric Silva, de 38 anos, comprou o conversível. Diego se apaixonou pelo automóvel assim que o viu, e pediu que se um dia o amigo resolvesse vendê o carro, avisasse.

Recentemente surgiu a oportunidade e Diego não pensou duas vezes antes de adquirir o veículo do amigo. "Era um sonho", disse ele ao G1.

Já com o veículo pago, o empresário descobriu que algo estava errado. Após ajustar o máximo possível o banco do motorista, viu que não cabia no veículo com a capota fechada. “Senti um negócio diferente. Eu passando um pouco do teto do carro”, lembrou.

Diego virou atração em Campina Grande (Foto: Acervo Pessoal)

Diego chegou a ligar para Eric, que afirmou não ter como devolver o dinheiro, pois já tinha gasto a quantia. O amigo, então, pegou o celular e começou a tirar fotos do empresário dentro do carro e as enviou para um grupo de admiradores de carros esportivos. Foi quando elas começaram a viralizar.

Já Diego, sem reembolso, está se virando como pode. “Peguei um capacete que eu tinha, botei na cabeça e sai andando com o carro”, revelou.