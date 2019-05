Paralisado em 2010, projeto de moradias populares em Tubarão será retomado

Foto: Divulgação/SecomPMS

O projeto do empreendimento Vila Solidária Mar Azul, em Tubarão, no Subúrbio Ferroviário, será retomado após nove anos. As obras do projeto estão paradas desde 2010 e o local estava abandonado. Com a retomada, 236 famílias deverão, em pouco mais de um ano, receber uma unidade habitacional.

Um Termo de Acordo e Compromisso (TAC) foi assinado pela prefeitura de Salvador e pela Caixa Econômica Federal, no Palácio Thomé de Souza, no Centro, e vai possibilitar o investimento municipal de R$ 1,5 milhão para ações de infraestrutura no conjunto. Os recursos municipais serão destinados à pavimentação, ligação de água e energia, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e iluminação.

O documento foi assinado pelo prefeito em exercício, Bruno Reis, e pelo superintendente regional da Caixa, Kléber Paz, na presença de demais secretários e gestores municipais, vereadores e representantes dos beneficiários do conjunto habitacional.

“Incomodava bastante passar por Tubarão e ver o empreendimento em ruínas. Muitas pessoas já haviam perdido a esperança de retomada dessa obra, situada em um dos locais mais bonitos de Salvador. Esta parceria com a Caixa dá uma solução definitiva para o problema”, afirmou Bruno Reis.

Na região, segundo destacou Bruno Reis, já foi inclusive construída uma Unidade de Saúde da Família (USF). A praça, a quadra e o centro comunitário também serão requalificados e já está em fase de identificação de terreno para construção de uma creche no local.

A conclusão da obra está prevista para ocorrer em 15 meses. “Vai ser uma felicidade gigante entregar essas casas dada a dificuldade deste empreendimento, da história de invasões e tentativas de retomada. Agora, finalmente, o aporte suficiente está sendo feito para a conclusão da obra e posterior entrega das chaves”, disse o superintendente Kléber Paz.

Este será o primeiro projeto com recursos de crédito solidário no Brasil e terá um investimento total de R$ 18 milhões, com complemento feito por recursos federais.

“Essas famílias têm direito, estão na fila, viram surgir o Minha Casa, Minha Vida e não puderam ser inseridas, por já ter um contrato assinado com a Caixa. Agora é olhar para frente e ver o empreendimento pronto, que vai dar uma honra a muitos que se juntaram para tornar isso realidade”, pontuou Marli Carrara, representante da União Nacional de Moradia Popular.

O empreendimento fica localizado na Rua Eduardo Dotto, em Tubarão, e é composto por dois módulos que totalizam as 236 unidades habitacionais.