Paramédica tenta salvar adolescente após acidente e descobre que é sua filha

Uma paramédica foi encaminhada para atender os feridos de um acidente em uma estrada de Alberta, no Canadá. Ao chegar no local, ela descobriu que uma das acidentadas era sua filha. A jovem morreu.

Montana Erickson, de 17 anos, e um amigo se envolveram em um acidente de carro depois que eles perderam o controle do veículo e foram atingidos por um caminhão, segundo publicação do Daily Mail.

Os ferimentos da menina foram tão graves que ela ficou irreconhecível pela mãe, Jayme Erickson. A mulher só descobriu que a adolescente era sua filha após chegar em casa, e a polícia local lhe informar que a jovem havia morrido.

Jayme publicou sua dor com familiares e amigos em um post no Facebook em 18 de novembro: “Meu pior pesadelo como paramédico se tornou realidade. A paciente gravemente ferida que eu tinha acabado de atender era minha própria carne e sangue. Minha única filha. Meu mini-eu. Minha filha, Montana”.

De acordo com o Daily Mail, a menina ficou presa no veículo, e a mãe tentou mantê-la viva enquanto isso. A paramédica concluiu, no entanto, que os ferimentos eram provavelmente fatais e forneceu à menina atendimento médico de emergência e esperou com ela até que fosse removida do veículo e transportada de helicóptero para um hospital.

“Embora eu seja grata pelos 17 anos que tive com ela, estou despedaçada e me perguntando: ‘O que você teria se tornado ao crescer, minha bebê? Eu nunca vou ver você se formar, eu nunca vou ver você se casar, eu nunca vou saber quem você teria sido. Eu te amo mais do que tudo neste mundo", escreveu ela na rede social.

Ela foi amparada pela família, amigos e colegas do serviço de emergência. “Ela era uma lutadora e lutou até o dia em que morreu e era linda. Ela era tão bonita. Se ela se esforçasse em qualquer coisa, ela sempre teria sucesso”.

O motorista do carro também foi hospitalizado e está em estado estável, com ferimentos leves.

A polícia canadense informou que uma investigação sobre o acidente está em andamento.