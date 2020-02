Parangolé lança clipe com Lore Improta, Cacau Protásio e Sheilas Melo e Carvalho

Elas não querem guerra com ninguém e quebraram tudo no novo clipe do Parangolé. Foi assim que as artistas Scheila Carvalho, Sheila Melo, Lore Improta, Cacau Protásio e Gisele Salles, irmã do vocalista da banda, apareceram ao lado de Tony Salles, que comanda o Parangolé.

Depois de Abaixa Que É Tiro, que levou o título de Música do Carnaval de 2019, a música Ela Não Quer Guerra com Ninguém é a aposta da banda para a folia de 2020. O clipe foi lançado nesta segunda-feira (10).

“Lançamos há pouquíssimo tempo e a canção foi abraçada pelo público. As imagens ficaram lindas e as meninas arrebentaram nas participações. Já estou imaginando a emoção que será cantá-la em pleno carnaval. Estou ansioso por este momento e muito feliz!”, disse Tony.

Dirigido por Mess Santos, o clipe foi gravado no Rio de Janeiro e traz imagens com cenário e figurino tribal, exaltando o protagonismo e independência feminina. Confira o clipe: