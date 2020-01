ParaPraia abre 6ª temporada em Ondina

Já virou tradição em Salvador. Virou o ano, começa o ParaPraia, projeto que leva deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida para tomar banho de mar. A sexta temporada começou neste sábado (4), na praia de Ondina, e vai até o dia 15 de fevereiro no mesmo local, sempre das 8h às 12h. Depois, a edição de 2020 será encerrada nos dias 29 de fevereiro e 01 de março, em praia ainda não definida, no litoral de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Na abertura do projeto, a manhã de sol e as águas tranquilas da praia de Ondina receberam desde banhistas que já frequentam o projeto há várias edições até a estreante Sueli Lisboa. Vinte anos depois do acidente de carro que a deixou imobilizada em uma cadeira de rodas, ela estava ansiosa para entrar no mar. “Eu tinha passagem comprada para retornar para Feira de Santana, depois de passar as festas com meu namorado, mas resolvi ficar assim que vi a reportagem do ParaPraia na televisão. Quero passar a manhã inteira dentro do mar”, avisou.

Sueli adiou volta para Feira de Santana para curtir a manhã no mar (Foto de Pablo Portugal/Divulgação)

O ParaPraia acontece na capital baiana desde 2014. É uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS), com o apoio ou patrocínio de empresas privadas como Braskem, Salvador Shopping, Cetrel e Escola Bahiana de Medicina.

“A importância desse projeto é traduzida na quantidade de atendimentos já realizados por edição, que chega a dois mil e a cada ano aumenta mais. Esse é o tipo de projeto que todos os envolvidos saem pessoas melhores ao final de cada temporada”, acredita André Fraga, secretário da Secis.

Cadeiras anfíbias são usadas no banho de mar do Parapraia (Foto: Pablo Portugal/Divulgação)

Para ampliar o banho de mar, o principal lazer de verão dos baianos, para os deficientes físicos e pessoas com pouca mobilidade, são utilizadas cadeiras anfíbias e acessórios flutuantes. O banho é promovido com assistência de profissionais, estudantes de Fisioterapia e voluntários. A estrutura do projeto conta ainda com lounges em tendas, que protegem do sol, chuveirão para banhos de água doce e áreas recreativas para prática de esportes adaptados.