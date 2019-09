Parceiro de Jéssica no JN dança Calypso, sarra e 'sensualiza' com vassoura; veja

Jéssica Senra e Ayres Rocha vão apresentar o Jornal Nacional neste sábado (Foto: Reprodução)

Conhecida por seu jeito extrovertido, a baiana Jéssica Senra irá dividir a bancada do Jornal Nacional neste sábado (7) com alguém igualmente autêntico. O acreano Ayres Rocha é bem ativo nas redes sociais e costuma compartilhar pérolas, como ele fazendo cover de "I Will Always Love You" e dançando, sensualmente, com uma vassoura.

O apresentador titular do "Jornal do Acre 2ª Edição" não economiza na hora de expor a sua veia artística. Dotado de uma invejável versatilidade, ele se arrisca nos mais diversos ritmos. Desde dançar Calypso a dar uma "sarrada".

E o vascaíno acostumado a compartilhar vídeos engraçados em sua rede social, ultimamente trocou as piadas por comemorações e tietagens ao saber que irá assumir, ao lado de Jéssica, a bancada do JN.

“É a primeira vez que vou aparecer em rede nacional. Só por conhecer os profissionais envolvidos no 'JN' e o local onde tudo acontece, já me considero um vencedor do Oscar na minha vida profissional. Apresentar o jornal de maior audiência do Brasil é um sonho para qualquer apresentador", disse ele ao site Natelinha.

Veja abaixo algumas postagens inenarráveis do âncora acreano: